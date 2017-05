Última semana para inscrições no concurso Miss Rio de Janeiro

Até o próximo dia 28 (domingo), jovens de todos os municípios fluminenses podem se inscrever na disputa de a mais bela jovem do RJ. As inscrições são feitas pelo site www.missriodejaneiro.com.br As candidatas devem ter de 18 a 27 anos e mais de 1,68m de altura. Mas não basta ser linda. Tem que ter perfil de mulher moderna. “É importante mostrar atitude, ser inteligente, carismática, amável, envolvente e se posicionar diante de questões sociais”, resume a organização do Miss Rio de Janeiro Be Emotion.

As candidatas passarão por uma avaliação presencial na capital fluminense. Um Júri Técnico irá selecionar a mais bela candidata do estado e a eleita será coroada no dia 10 de junho de 2017. A faixa e a coroa serão passadas pela niteroiense de 19 anos, Sabrina Amorim, a eleita em 2016. “Ser miss é um sonho, ainda mais de um estado famoso por ter mulheres tão bonitas”. Será num evento especial da Polishop no Riocentro no Rio de Janeiro, que contará com um público estimado de 12 mil pessoas.

Miss Brasil 2016 - Raíssa Sanatana

Em 2015, a Polishop assumiu a realização de um dos mais tradicionais concursos de beleza feminina do mundo, o Miss Brasil Be Emotion que coroa aquela que vai representar o país no Miss Universo.