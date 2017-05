Shell Open Air retorna ao Rio de Janeiro e anuncia programação de filmes

Gargalhadas, suspiros, lágrimas e nervos à flor da pele a cada cena, mesmo que ela já tenha sido vista algumas vezes. Permitir-se sentir tudo isso de novo como se fosse a primeira vez. Esse resgate da magia do cinema é proporcionado pelo Shell Open Air, que está de volta ao Rio de Janeiro, para a alegria dos cariocas. O maior cinema ao ar livre do mundo acontecerá entre os dias 7 e 25 de junho, na Marina da Glória, realizado pela D+3 Produções e agora patrocinado pela Shell.

A iniciativa faz parte do novo posicionamento da marca que, no objetivo de integrar-se à jornada do consumidor, tem investido em proporcionar experiências cada vez mais prazerosas e descomplicadas para sua rotina diária.

"Queremos ir além do posto, proporcionar novas experiências que transformem a vida das pessoas e as conectem, estando próximo de um consumidor que valoriza a união de tecnologia e praticidade no seu dia a dia. O Shell Open Air une inovação, novas experiências e energia em uma combinação que se encaixa com o que a marca Shell tem a oferecer para impactar positivamente a vida das pessoas", comenta Renato Grego, gerente de Comunicação de Marketing da Raízen, que licencia a marca Shell no Brasil.

Ao longo de três semanas de junho, de quartas a domingos, tecnologia e diversão darão brilho ao Shell Open Air, que exibirá 20 filmes em uma tela com área de 325m², equivalente à área de uma quadra de tênis. No sistema de som, serão instaladas 28 caixas Dolby Digital Surround, que envolverão o público em uma experiência única. A programação reúne clássicos, blockbusters e filmes nacionais. A venda de ingressos começa no dia 18 de maio, através do site rj.openairbrasil.com.br.

Às sextas-feiras haverá shows ao vivo e aos domingos o Shell Open Air terá programação exclusiva para a família, que poderá aproveitar o ambiente confortável das espreguiçadeiras para assistir aos filmes na telona. Atividades variadas de recreação e títulos de sucesso voltados para a criançada garantem a diversão.

O espaço, com mais de sete mil metros quadrados e capacidade para receber 1.300 pessoas por sessão, oferecerá uma programação completa de entretenimento, que inclui música, gastronomia e novas experiências que vão aliar tecnologia e diversão.

"O Shell Open Air é uma celebração à Sétima Arte, que leva o cinema para além das salas de exibição e o integra a paisagens exuberantes. É um convite a escapar da rotina, para quem ama cinema", afirma Renato Byington, sócio-diretor da D+3 Produções, que realiza o evento há 15 anos.

A parceria entre a marca Shell e a D+3 Produções prevê sete edições do evento ao longo dos próximos anos. O Shell Open Air vai viajar pelo Brasil, de destinos icônicos a cantinhos escondidos. O Rio de Janeiro, em junho, e São Paulo, em novembro, são os primeiros capítulos dessa nova jornada.