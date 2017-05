'Roda de Samba MoVida' é a mais nova atração do Grajaú

O tradicional e acolhedor Grajaú vai receber a mais nova roda de samba da região: a MoVida estreia no próximo domingo, 21 de maio, na Mansão Vila de Noel, no coração do bairro.

Para animar o público, o Grupo Família e Samba na Veia garantem o melhor do samba e do pagode. Em seguida, é a vez do Grupo Ritmo Total que não vai deixar ninguém parado. E para os corações apaixonados, a dupla Fabiano & Bonatto cantará os maiores sucessos da música sertaneja.

Grupo Ritmo Total é uma das atrações da Roda de Samba MoVida, que estreia neste domingo (21) no Grajau

Música boa e animação não vão faltar nesta grande festa que está apenas começando. Segundo os organizadores, o objetivo é que a roda de samba seja realizada uma vez por mês, sempre com atrações diferentes e pra todos os gostos.

No encontro, o público poderá contar, ainda, com muita cerveja gelada e petiscos saborosos para entrar no clima da festa.

Serviço: Roda de Samba MoVida

Data: 21 de maio, de 16h às 22h

Local: Mansão Vila de Noel – Rua Marechal Jofre, 87 - Grajaú