Obra de Basquiat é arrematada por US$ 110 milhões em leilão

O quadro "Untitled", do artista norte-americano Jean-Michel Basquiat, foi vendido nesta quinta-feira (18) por US$ 110 milhões em um leilão organizado pela Sotheby's, em Nova York.

Com a compra, a pintura de Basquiat vira a obra de arte contemporânea vendida pelo segundo maior preço já pago. O comprador é um empreendedor e colecionador japonês, Yusako Maezawa, fundador da "Start Today", uma das gigantes na área do comércio eletrônico.

Quadro foi comprado por colecionador japonês

Ele deu lances para adquirir a pintura com o comerciante Nicholas Mueller. "Quando vi esta pintura, fui surpreendido com tanta emoção e gratidão pelo meu amor pela arte", disse Maezawa ao jornal "The Guardian".

O quadro, que retrata um crânio preto sobre uma tela azul, foi vendido em apenas 10 minutos e bateu em cerca de US$ 60 milhões o valor inicialmente estimado pela Sotheby's, que organizou o leilão e tinha prometido a Lise Spiegel Wilks, vendedora da pintura, que a obra de arte superaria o último recorde de Basquiat, de US$ 57 milhões.