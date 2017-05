'Encontrei no Brasil a minha 2ª Itália',diz Peppino di Capri

Com quase 60 anos de carreira, o cantor italiano Peppino di Capri atrai um público de diversas gerações toda vez que tem shows no Brasil.

Amanhã (20), o intérprete de "Roberta" e "Champagne" subirá ao palco em São Paulo, no Espaço das Américas.

"É um milagre que eu ainda faça sucesso, principalmente no Brasil. Porque, depois de tantos anos, até o timbre da voz muda", disse o cantor em entrevista exclusiva à ANSA. No show deste sábado na capital paulista, Peppino promete entoar clássicos da sua carreira, mas também fazer uma surpresa para os brasileiros com canções em português. "Toda vez que venho ao Brasil, encontro um público brasileiro que frequenta mais os meus shows que os italianos, é algo curioso. Eles conhecem as canções e isso me emociona muito.

Encontrei no Brasil a minha segunda Itália", confessou o artista.

Apesar de demonstrar interesse em produzir ao lado de astros brasileiros, Peppino reclamou da burocracia no setor musical que impede a união dos artistas. "É uma burocracia tremenda entre agentes, empresários, produtores, distribuidoras e isso tudo me desencoraja, torna difícil organizar parcerias. Eu sou um homem livre", contou. Serviço: Peppino di Capri - 20/05/2017- Espaço das América - São Paulo - 22h - Ingressos a partir de R$ 200 (inteira)