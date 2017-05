Conheça as festas mais glamurosas de Cannes

O Festival de Cannes não é apenas marcado pela exibição de grandes filmes, mas também pelas festas "glamurosas" que acontecem durante o evento.

No dia 15 maio, por exemplo, a Dior abriu as portas de sua nova propriedade, o ChÇâteau de La Colle Noire, em Grasse, para o lançamento do novo Miss Dior, com a presença de Natalie Portman.

No dia 17, além do jantar de gala de abertura de Cannes com fogos de artifício, um evento no Hotel do Cap Eden Roc, oferecido por Nadja Swarovski com a preseça de Naomie Harries, celeborou os 10 anos de colaboração do Atelier Swarovski com os maiores talentos do design do mundo. Além disso, lançou a primeira Fine Jewelry Collection Swarovski, com diamantes e cristais.

Ontem, a musa Cara Delevingne e Jeremy Scott, diretor criativo da Moschino, foram os protagonistas de um evento na Magnum Beach para lançar o novo sorvete Double, de sabor framboesa.

Hoje, na famosa avenida Croisette, Rihanna estará presente no lançamento de sua linha de joias pela Chopard. Ninguém sabe se haverá performance musical, mas apenas o tema da festa será o "Space Party". No dia 20, uma festa anual da revista Vanity Fair USA promete reunir estrelas de alto calibre. Já no domingo acontecerá a Fashion for Relief, organizada por Naomi Campbell, no Cannes Mandelieu Hangar - o evento beneficiente ajudará a recolher fundos para a ONG Save the Children e para campanhas de apoio a crianças vítimas de crises humanitárias, guerras e desastres naturais.

No dia 22 de maio, o tradicional Troféu Chopard acontecerá no Grande Hotel Martinez. No dia 23, os De Grisogono darão um jantar privado com festa no Hotel du Cap Eden Roc em Cap d'Antibes, com direito a show e performance de convidado surpresa.

A beauty party do L'Oreal Paris Cinema Club será no dia 24 de maio outro evento cheio de famosos.

Por fim, a AmfAR, evento anual beneficente do cinema contra a Aids, acontecerá no Hotel du Cap em 25 de maio, com Nicole Kidman, Jessica Chastain, Dustin e Lisa Hoffman, Milla Jovovich e Vanessa Redgrave.