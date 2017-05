Cobogó lança livro sobre a exposição‘Espírito de tudo’, de Rosângela Rennó, em Belo Horizonte

A consagrada artista Rosângela Rennó explora, nesse grupo de trabalhos, a sutileza que existe entre o mundo concreto e o místico, além das possibilidades sensoriais evocadas pela memória de cada indivíduo.

Foi a partir desse desejo de provocar um mundo de conexões, lembranças embaralhadas e ressignificação de objetos e ideias que a mineira, radicada no Rio de Janeiro, concebeu as obras da exposição ‘Espírito de tudo’, que ficou em cartaz entre novembro de 2016 e janeiro de 2017, no Oi Futuro Flamengo, e agora se transforma em publicação pela editora Cobogó.

A edição bilíngue, com textos da curadora Evangelina Seiler, da própria artista e com citações de autores consagrados como Walter Benjamin, Marcel Proust e Ítalo Calvino, será lançada no dia 20 de maio na Quixote, em Belo Horizonte.

O caminho percorrido na exposição e, agora nas páginas do livro, obedece a uma lógica determinada pela artista em uma busca sensorial. “É importante ressaltar que eu não lanço um catálogo, mas um livro em que as obras ganham um tratamento especial por estarem em outro meio. O que na exposição era vídeo, por exemplo, agora apresenta imagens gráficas. É um desdobramento do trabalho”, explica Rosângela Rennó.

Livro sobre a exposição ‘Espírito de tudo’, de Rosângela Rennó,reúne textos da curadora Evangelina Seiler e da própria artista

A ordem das obras na exposição foi mantida — Per fumum, Lanterna mágica, As águas viajantes, Turista transcendental, Realismo fantástico e Círculo mágico são os seis capítulos da publicação, que envolvem o leitor em uma jornada poética, por novas formas de olhar, compreender e reagir a variadas experiências.

“Muita gente imagina que eu seja essencialmente benjaminiana pelo meu olhar para objetos antigos e fica surpresa por não ser nostálgica, mas sim provocativa e às vezes irônica”, observa a artista se referindo ao trabalho de Walter Benjamin sobre as causas e consequências da destruição da “aura” que envolve as obras de arte.

“Meu trabalho dialoga com a história, a memória, a comunicabilidade e a perda da comunicabilidade”, acrescenta.

“Rosângela Rennó é uma artista consumada, inteira, completa. Ela é a arte em si, mais o discurso refinado em torno. Pensadora e artífice em uma só pessoa, manuseia a teoria e a prática em um só movimento, deixando ainda assim um imenso espaço para a sutileza, para a transição, nos intervalos de seu discurso”, define a curadora Evangelina Seiler. “Esse conjunto de obras promove um turbilhão de conexões e coerências, uma voragem de recorrências que adentram todos os âmbitos da arte e do mundo concreto e inclusive abstrato”.

Ficha técnica

Título: Espírito de tudo

Texto: Evangelina Seiler

168 páginas

ISBN:978-85-559-1000-0

Encadernação: Brochura com sobrecapa

Formato: 19,5 x 25,5 cm

Ano de edição:2017

Preço de capa: 90,00

Lançamento Espírito de Tudo

Data: 20 de maio, sábado, às 14h às 16h

Local: Quixote Livraria e Café – Rua Fernandes Tourinho, 274 – Savassi

Mais informações: (31) 3227-3077