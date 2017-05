Cantor e produtor, Kid Vinil morre aos 62 anos em São Paulo

Morreu na tarde desta sexta-feira (19) em São Paulo, o cantor e produtor Kid Vinil. Importante nome do rock nacional, Antonio Carlos Senefonte, iniciou sua carreira com o grupo Verminose, uma das primeiras bandas pós-punk do país. Após mudar de nome para Magazine, a banda alcançou sucesso e lançou os hits Sou Boy e Tic Tic Nervoso.

Kid estava internado em coma induzido desde 15 de abril, quando passou mal após um show no município de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais. Em estado grave, o produtor foi transferido para o Hospital da Luz, na Vila Mariana, em São Paulo, após os fãs organizarem uma campanha para angariar o valor do traslado.

Nas redes sociais, artistas e amigos lamentaram a notícia: "Meu professor, descanse em paz", escreveu o cantor e apresentador João Gordo.