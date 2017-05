Sexta edição do 'Fetaerj em cena curta' começa dia 19 de maio no Teatro Café Pequeno

O Festival de Esquetes da Fetaerj chega a sua 6ª edição e acontecerá no Teatro Municipal Café Pequeno entre os dias 19 e 28 de maio, através do projeto de residência artística Fetaerj Café em Cena.

A Mostra faz parte da programação comemorativa dos 40 anos da Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro.

Serão premiadas as melhores cenas nas seguintes categorias: Melhor Cena, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Texto Original, Prêmio Especial do Júri, além do prêmio de Melhor Cena por voto Popular.

Confira os espetáculos do dia da abertura.

Dia 19 de maio - Sexta-feira – 20h

Certificação Compulsória de Atores - Método da Enzima Monoamina Oxidase.

Sinopse: Uma funcionária pública realiza um teste de certificação, obrigatório a todas as pessoas que se dizem atores profissionais. Através dele, o governo federal avalia o talento do indivíduo, permitindo que ele continue ou não a desenvolver seus trabalhos artísticos de forma legal.

Monique Vaillé interpreta uma funcionária pública em Certificação Compulsória de Atores - Método da Enzima Monoamina Oxidase

Texto: Monique Vaillé

Supervisão de dramaturgia: Diego Molina

Elenco: Monique Vaillé

Ensaio Dirigido. Grupo Devaneios Dirigidos,Rio de Janeiro| RJ

Sinopse: O que há por trás de uma cena? Uma atriz, um texto e um diretor, e as disputas de poder na construção da história.

Texto: Bayron Alencar

Direção: Gabo M. Barros

Elenco: Andressa Hazboun

Akauã Santos e Cássio Duque dividem o palco em '2 homens e 1 dinheiro', da Melan Cia.

2 Homens e 1 Dinheiro. Melan Cia, Rio de Janeiro| RJ

Sinopse: '2 Homens e 1 Dinheiro' é um esquete cômico, passado em um ponto de ônibus. A dramaturgia é contada através da linguagem do palhaço e da narrativa física. O conflito gira em torno de dois homens, que após uma brincadeira mal sucedida, disputam o único dinheiro restante para pagar o transporte.

Texto e direção: Melan Cia.

Elenco: Akauã Santos e Cássio Duque

Serviço: 6º 'Fetaerj em cena curta'

Data: 19 a 28 de maio. Sexta a domingo, 20h

Ingressos: R$20,00 inteira, R$10,00 meia

Local: Teatro Municipal café Pequeno - Av. Ataulfo de Paiva 269 - Leblon

Mais informações: 21 2294-4480 ou cafepequeno.cultura@gmail.com