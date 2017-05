Regina Sauer inaugura projeto de ocupação de dança no Cacilda Becker nesta quinta (18)

Nesta quinta-feira o Teatro Cacilda Becker recebe duas de três gerações da família Sauer na dança.

Nos anos 1950, Enid Sauer foi uma das precursoras na dança moderna e jazz no Rio. Sobrinha dela, Regina Sauer ocupa o Teatro Cacilda Becker comemorando 35 anos de trabalhos ininterruptos da Companhia Nós da Dança (CND) e abre o palco também para Lucas Sauer, seu filho único, que trabalha com danças urbanas na Crütz Cia de Dança.

Serão apresentados os espetáculos 'Autorretrato' (CND), de 18 a 21 de maio, e 'Um Samba e Uma Dancinha' (Crütz), de 25 a 28 de maio.

Paralelamente, oficinas serão oferecidas a interessados.

A reunião destas ações forma o projeto de ocupação Gera_Ação, que promoverá quase 100 horas de movimentos para todos os apreciadores no Teatro Cacilda Becker, único palco exclusivo para a dança no Rio de Janeiro. E é Regina quem conta a respeito da iniciativa.

Como surgiu a ideia do projeto Gera_Ação?

O projeto surgiu a partir de uma pauta que conseguimos no Teatro Cacilda Becker e da vontade de juntar as duas companhias de dança, com tantos contrastes: de gerações dos coreógrafos/diretores, de técnica trabalhada (dança contemporânea x danças urbanas), de tempo de atividade (cia com 36 anos de atividade x 3 anos de atividade, de idade dos participantes. E acima de tudo de sermos mãe e filho trilhando juntos o caminho da dança.

Qual o balanço faz dos 35 anos da CND?

O balanço dos 35 anos de atividade é principalmente muita persistência, trabalho e criatividade.

Vivemos nesse período várias fases da dança brasileira e carioca, da época do boom da dança nos anos 1980, da proliferação de companhias de dança, em função do aparecimento dos editais, da falta de apoio à dança nas crises econômicas, da pouca visibilidade e credibilidade, devido à baixa qualidade de muitos espetáculos.

Conseguimos nos manter ativos, sempre apresentando trabalhos inéditos, sempre buscando temas instigantes e que valorizem a cultura nacional, sempre valorizando os bailarinos e os desafiando a crescerem cada vez mais, sempre acreditando que a dança é uma forma artística poética e imprescindível ao desenvolvimento cultural de uma nação e que deve ser mais reconhecida e apreciada. Sempre lutamos por isso.

Como se torna possível trabalhar com dança no Brasil num momento em que a política cultural enfrenta tantos percalços?

Já passamos por vários problemas econômicos e sociais, no país. Esse agora tem sido um dos piores, com todos desacreditando em todas as soluções.

O que eu penso é, seguir em frente. Continuar fazendo temporadas, estar dançando, mostrando nosso trabalho, criando coreografias novas, buscando caminhos novos e principalmente levar a dança a um número maior de pessoas. Não é fácil. Ganhamos menos do que deveríamos e gostaríamos. No começo do ano, prevendo um ano ruim, combinei com os bailarinos: vamos dançar muito, topam? Sendo assim começamos com uma temporada na Caixa Cultural do Rio de Janeiro em janeiro, em fevereiro, no Teatro Cacilda Becker, em maio de volta ao Cacilda Becker, em agosto, Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro e Caixa Cultural de Curitiba e em setembro Rock Steet no Rock in Rio.

Quais seus próximos projetos?

Fora as temporadas que estão por vir e a participação no Rock in Rio, nosso maior projeto é a viabilização do nosso novo espetáculo, 'Maria', em processo de pesquisa. O espetáculo fala do feminino e tudo que envolve essa ideia: sensibilidade, força, criatividade, o interno, o aprofundamento, a percepção, a suavidade.

Data: 18 a 21 de maio. Quinta a domingo

Local: Teatro Cacilda Becker - Rua do Catete, 338 - Catete, Rio de Janeiro

Data: 25 a 28 de maio. Quinta a domingo

Local: Teatro Cacilda Becker - Rua do Catete, 338 - Catete, Rio de Janeiro