Monólogo 'Rita Formiguinha' estreia no Teatro Poeirinha em junho

Como homenagem aos 80 anos de Domingos Oliveira, completados em 2016, o diretor Fernando Philbert decidiu remontar a comédia 'Rita Formiga' e colocou em cena o próprio Domingos, através de imagens e falas em off.

A peça é um monólogo, com a atriz Priscila Steinman, que estreia no Teatro Poeirinha, no dia primeiro de junho, e fica em cartaz até 30 de julho.

'Rita Formiga' foi escrita por Domingos Oliveira e é baseada em depoimentos de uma jovem atriz, sua vizinha nos anos sessenta. Ela ocupava diariamente o telefone da casa dele entre 16 e 18 horas, justamente o horário favorito do jovem autor para escrever. As histórias inusitadas que a atriz contava, especialmente quando se apaixonou, chamaram a atenção de Domingos, a ponto dele gravá-las e transformá-las nesta peça.

O texto, segundo Philbert, é um retrato de uma geração dos anos 70 que encontra muitos paralelos nas novas gerações. “Rita Formiga” apresenta uma jovem mulher independente que deseja aproveitar sua vida com amigos e amores, trabalhar e ser feliz. “Rita Formiga é um espetáculo necessário porque todos buscamos a felicidade!”, conclui o diretor.

Ficha técnica

Autor: Domingos Oliveira

Direção: Fernando Philbert

Direção de Movimento: Marina Salomon

Cenografia e Figurino: Natália Lana

Iluminação: Vilmar Olos

Videografismo: Jeff e Rafael Blasi

Direção Musical: Maíra Freitas

Identidade Visual: Mari Valente

Diagramação e Programação Visual: Dora Reis

Assessoria de Imprensa: Marcela Nunes, Rebeca Cruz e Leila Meirelles

Fotos: Rafael Blasi

Assistente de Direção: Julia de Aquino

Direção de Produção: Ana Paula Abreu e Renata Blasi

Produção: Diálogo da Arte Produções Culturais

Idealização: Priscila Steinman

Realização: Orkesthra

Serviço: Espetáculo 'Rita Formiga'

Data: 1º de junho a 30 de julho. Quinta a sábado 21h, Domingo 19h

Teatro Poeirinha: Rua São João Batista, 104. Botafogo

Ingressos: R$50,00 inteira, R$25 meia

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: 25378053