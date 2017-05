O Centro Cultural Ibeu recebe, no dia 25 de maio, às 19h, a cantora Ithamara Koorax, que apresenta o show '100 Anos de Dalva de Oliveira'.

Com participação do pianista Zé Maria Rocha, Ithamara celebra o centenário da Rainha do Rádio com um repertório de sucessos, incluindo 'Bandeira Branca', 'Kalu', 'Tudo Acabado', 'Segredo', 'As Pastorinhas', 'Ave Maria no Morro' e 'Máscara Negra'.

A entrada é franca e a distribuição de senhas começa às 18h, na portaria do Ibeu.

Serviço: Ithamara Koorax apresenta '100 Anos de Dalva de Oliveira'

Data: 25 de maio, quinta-feira, às 19h

Local: Centro Cultural Ibeu (auditório) - Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 690

Mais informações: (21) 3816-9458 ou http://centroculturalibeu.blogspot.com