House of Cards ironiza política brasileira: "Tá difícil competir"

O seriado norte-americano House of Cards, do Netflix, fez piada com a crise política do Brasil, após a publicação de uma reportagem que aponta que os donos da JBS gravaram o presidente Michel Temer (PMDB) dando aval para a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, atualmente preso.

No perfil oficial da série no Twitter, a série protagonizada por um político conhecido pelo jogo sujo para conquistar o poder, afirmou em português "Tá difícil competir". O Twitter da série normalmente faz publicações em inglês.

Perguntada por uma usuária do Twitter se não deveria fazer uma versão de House of Cards passado no Brasil, o perfil afirmou: “Eu até tentaria, mas se eu reunisse 20 roteiristas premiados não conseguiria chegar numa história à essa altura...”.

Em seu perfil no Facebook, o perfil de House of Cards seguiu com as brincadeiras, dizendo que "Nova temporada, só em 30 de maio", em referência à estreia da sua quinta temporada programada para acontecer em algumas semanas no Netflix.