Gilberto Gil é homenageado por Embaixada da Itália no Brasil

O cantor brasileiro Gilberto Gil foi condecorado pelo embaixador italiano no Brasil, Antonio Bernardini, como "Grande Oficial da Itália" na noite da última quarta-feira (17) no Rio de Janeiro.

Em sua conta no Twitter, o ministro conselheiro da embaixada da Itália, Filippo La Rosa, também aproveitou para prestar uma homenagem ao artista baiano. "Obrigado Gilberto Gil por ter feito sonhar gerações de pessoas", escreveu.

A cerimônia aconteceu minutos antes do show da cantora italiana Chiara Civello no Theatro Net Rio, que contou com a participação especial de Gilberto Gil na canção "Io che non vivo senza te", composição de Pino Donaggio.