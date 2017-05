Equipe médica afirma que Chris Cornell cometeu suicídio

O vocalista do Soundgarden e do Audioslave, Chris Cornell, cometeu suícidio na noite desta quarta-feira (17), informou a equipe médica de Detroit, nos Estados Unidos.

Uma fonte do canal norte-americano 4 WDIV, de Detroit, teria informado que a mulher de Cornell ligou para um amigo da família, que arrombou a porta do quarto do hotel e encontrou Chris no banheiro. Aparentemente, de acordo com a fonte, o cantor teria cometido suicídio.

O cantor fez uma apresentação com o Soundgarden na mesma noite, no Fox Theatre, em Detroit, que publicou duas fotos da apresentação em sua página nas redes sociais. Na noite desta quinta-feira (18), Cornell participaria do festival “Rock on the Range”, em Columbus. O festival publicou uma foto do cantor, lamentando pelo ocorrido.

"Nós estamos devastados com a notícia da morte súbita de Chris Cornell na última noite, ele foi um verdadeiro herói da música. A voz de uma geração. Nossos pensamentos e orações estão com a família, amigos e toda a comunidade musical. A voz de um anjo, agora assistindo a nós enquanto nós o celebramos e o honramos por todo este fim de semana", escreveu a página do festival no Facebook, em tradução livre, na manhã desta quinta-feira.

Chris Cornell nasceu na cidade de Seattle em 1964. Formou o Soundgarden em 1984, junto com o guitarrista Kim Thyail e o baixista Hiro Yamamoto. Também criou o Audioslave, com Tom Morello, do Rage Against The Machine, Tim Commerford e Brad Wilk. Em 2010, após ter passado um período em carreira solo, voltou a cantar com o Soundgarden.

Tom Morello publicou uma mensagem no início da tarde. "Eu te amo, irmão. Obrigado pela sua amizade, seu humor, sua inteligência e seu singular e incomparável talento. Eu estou devastado e profundamente entristecido que você se foi, querido amigo, mas o seu desenfreado poder 'rock', assombrosas melodias delicadas e a memória do seu sorriso estão comigo para sempre. Sua linda voz e sua bela personalidade estarão sempre em meu coração. Deus abençoe a você e sua família", escreveu o artista.

Cornell esteve no Brasil em dezembro do ano passado para shows no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Curitiba.