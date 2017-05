BNDES abre inscrições para eventos de música, literatura e audiovisual

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) começou a receber hoje (18) inscrições de projetos culturais nas áreas de audiovisual, música e literatura. O banco oferece recursos de até R$ 12 milhões para o patrocínio de eventos entre 1º de agosto e 30 de dezembro deste ano. O resultado do processo será divulgado em julho, no portal da instituição. As inscrições ficam abertas até o dia 6 de junho.

As ações de patrocínio do banco são direcionadas a festivais, feiras e espetáculos musicais – principalmente de música clássica e instrumental – e feiras, festas e eventos literários que divulguem a produção brasileira.

O projeto Patrocínio Cultural BNDES 2017 traz inovações, em comparação aos anos anteriores. Uma delas a exigência de que todos os projetos promovam ações inclusivas direcionadas ao público infantojuvenil de comunidades carentes.

No caso da literatura, os eventos devem incentivar o acesso às bibliotecas públicas. Já as propostas de música e audiovisual devem ter, pelo menos, duas edições anteriores, e incluir músicas instrumental e erudita. Também serão aceitas propostas de festivais e mostras de cinema que divulguem a produção audiovisual brasileira.

No ano passado, foram patrocinados pelo banco 50 projetos culturais de todas as regiões brasileiras.