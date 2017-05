Antologia bilíngue reúne poemas latinos de temática homoerótica

Lançamento da Autêntica Editora, Por que calar nossos amores? Poesia homoerótica latina convida a um passeio pela literatura produzida por poetas como Catulo, Virgílio, Horácio, Propércio, Apuleio, Ovídio, Tibulo, Plínio, o Jovem, e Estácio; e por uma série de gêneros e subgêneros da poesia latina, como a épica, a bucólica, a elegia, o epigrama e a lírica.

Em um importante trabalho de tradução, a obra procura revelar a beleza literária oculta dos relacionamentos homoeróticos. Percorrendo várias gerações de poetas, em ordem cronológica, com a tradução e os comentários de cada estudioso, o livro apresenta uma profusão de tratamentos distintos do tema, indo da celebração da hombridade amorosa entre guerreiros aos amores entre deuses e homens; da sátira contra ex-amantes aos conselhos bastante apropriados de sedução e paciência.

Livro reúne poemas homoeróticos latinos

Segundo o escritor Ricardo Domeneck, que assina a contracapa do livro, “Estes textos tesos são, em primeiro lugar, objetos estéticos, mas que intentam e logram comparar-se à beleza daqueles que ora eram sujeitos, ora objetos nas camas desses poetas. E estes os celebram em artefatos textuais que emulam em seus músculos rijos um Eros/Amor que é sempre verbo feito carne”.

Para os organizadores, o objetivo da obra está em contribuir com o debate contemporâneo, facilitando o acesso dos estudiosos de vários campos das ciências sociais às fontes da poesia latina. Ao apresentar a relação erótica entre homens e entre mulheres com o mesmo teor literário que o erotismo entre homem e mulher, o livro contribui para a discussão com temas atuais como a questão de gênero, identidade social, bem como seu espaço na História e na Literatura.

A obra faz parte da Coleção Clássica, coordenada por Oséias Silas Ferraz, que publica textos de literatura – em prosa e verso – que sejam referências para determinado tema ou época, mas também cuja leitura seja garantia de prazer.