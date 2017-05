Renascença Clube apresenta Samba na Fonte que traz como convidados Zé Catimba e Trio Calafrio 

Dia 20 de maio, às 17 h, tem Samba na Fonte no Renascença Clube. A apresentação faz parte das comemorações pelos 10 anos do movimento Samba na Fonte que traz como convidados Zé Catimba e o Trio Calafrio formado por Marquinhos Diniz, Barbeirinho do Jacarezinho e Luiz Grande.

Ainda, a participação especial das sambistas Tania Machado, Liza Santos, Lizza Dias e Nina Rosa.

O Samba na Fonte é um movimento de resistência dos compositores cariocas e que, hoje, serve de inspiração para compositores de o Brasil. “Com sentimento de gratidão e paixão estamos determinados a manter o samba e sua raiz vivas, em sua originalidade e matriz”, afirmam os integrantes do Samba na Fonte.

Serviço

Data: 20 de maio, sábado, às 17h

Local: Renascença Clube - Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí

Ingresso: R$ 20 (meia entrada para todos). Mesa: R$ 20

Classificação: Livre