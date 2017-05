Programação do Docas Cantareira une MPB, samba e reggae 

O Docas Cantareira, em São Domingos, Niterói, recebe no próximo sábado (20) o cantor e compositor niteroiense Igor Carvalho com o melhor da música popular brasileira, a partir das 18h.

Com repertório influenciado por Gilberto Gil, Djavan, Jorge Ben, Luiz Melodia, Lenine e outros grandes nomes da música nacional, o cantor promete uma mistura de MPB, samba, e reggae ao lado de Daniel Porto (voz e violão) e Flavinho Raggaman (trombone).

E para animar a casa na metade da semana, às 18h, na quarta-feira (17), o público assiste ao 'Samba Saracutiar', que traz um tradicional samba de raiz. O grupo é composto por Rafael Caçula, Guilherme Aguiar, Thiago Fonseca e convidados.

'Samba Saracutiar' apresenta um tradicional samba de raiz no Docas Canteira

O músico Lucian Kastro se apresenta na quinta (18) com sucessos da MPB e na sexta (19), Simone Santó leva para o Docas o melhor do rock, blues e MPB.

O Docas Cantareira é um bar e restaurante com temática inspirada na história do bairro São Domingos, quando a região servia de estaleiro e estação das barcas. Com ambiente formado por objetos náuticos de época, arquitetura dos antigos armazéns e garçons uniformizados como autênticos marinheiros, os clientes podem sentir um pouco o clima de outros tempos.

Igor Carvalho é atração deste sábado (20), com Daniel Porto e Flavinho Raggaman

Serviço: Música ao vivo

Data: 17 de maio, quarta-feira (Samba Saracutiar), 18 de maio, quinta-feira (Lucian Kastro), 19 de maio, sexta-feira (Simone Santó) e 20 de maio, sábado (Igor Carvalho, Daniel Porto e Flavinho Raggaman)

Horário: a partir das 18h

Local: Docas Cantareira - Rua Alexandre Moura, 2 A - São Domingos, Niterói

Mais informações: (21) 3628-4942

Gratuito