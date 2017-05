Guilherme Schwab se apresenta no teatro Solar de Botafogo

No dia 19/05, o multi-instrumentista, cantor e compositor Guilherme SCHWAB sobe ao palco do Teatro Solar de Botafogo apresentando o novo show “Verdade”, o primeiro no Rio de Janeiro em sua nova fase solo.

Vencedor do Grammy Latino de melhor disco de rock Brasileiro (2015) com o grupo Suricato, o músico traz na bagagem a experiência de já ter trabalhado ao vivo ou em estúdio com grandes nomes da música nacional e internacional como Pepeu Gomes, Preta Gil, Erasmo Carlos, Ritchie, Paula Fernandes, Tiago Iorc, Raul Midon, Lies Beijerinck entre outros.

No repertório, versões de músicas que influenciaram sua carreira como “Tocando Em Frente”, de Almir Sater e Renato Teixeira, “Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, e “Tinindo Trincando”, dos Novos Baianos, e canções autorais do disco Pangea, que passeia por vertentes como rock, blues, folk, reggae, mantras e sonoridades de várias partes do mundo sempre exploradas por Schwab.

Além de guitarra, violão, viola caipira e gaita, alguns instrumentos exóticos como Weissenborn (Violão Havaiano) e Didgeridoo (instrumento dos aborígenes Australianos) são marcas da sonoridade do artista e presença garantida no show que conta com a participação especial do cantor Dan Torres. Guilherme e Dan tocarão juntos “Everything is Changing” da trilha sonora de SOS Mulheres ao Mar 2 e “Blowin’ in the Wind”, de Bob Dylan, regravada pelos dois para a trilha sonora da novela Sete Vidas.

Banda :

Pompeo Pelosi: Bateria

Junior Moraes: Percussão

Ale Matias: Baixo

Serviço:

Guilherme Schwab apresenta o novo show "Verdade" no teatro Solar de Botafogo.

Sexta - Feira, 19 de Maio às 22 horas

End: Rua General Polidoro, 180 - Botafogo -RJ

Tel: (21) 2543-5411

Ingressos: R$ 40,00 Inteira

R$ 20,00 meia

R$ 25,00 Ingresso solidário (1 kilo de alimento)

Venda na bilheteria do teatro e site da TUDUS (www.tudus.com.br)