Filme de abertura de Cannes não anima convidados

O filme "Les Fantômes d'Ismaël", que abriu a 70ª edição do Festival de Cannes iniciado nesta quarta-feira (17), decepcionou os espectadores e não empolgou os convidados.

Mesmo com um elenco que conta com Marion Cottilard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Mathieu Amalric e Alba Rorhwacher, o roteiro que mescla comédia, drama e suspense foi recebido de maneira fria pelos espectadores.

O filme conta a história de um triângulo amoroso com um fantasma. De um lado está um diretor, Ismael, que está gravando uma história de espionagem em série. Ele é viúvo inconsolável de sua esposa Carlotta, que desapareceu vinte anos antes.

O protagonista mantém um relacionamento com uma astróloga, Sylvia, mas nunca conseguiu esquecer verdadeiramente a esposa.

No entanto, Charlotte não está morta. Quando retorna, inesperadamente como um fantasma, tenta recuperar seu lugar na vida do diretor, que é consumido pelo drama do retorno de Carlotta.

O tradicional Festival de Cinema segue até o dia 28 maio, com 18 filmes em busca da Palma de Ouro. Nesta edição, a atriz italiana Monica Bellucci é a "madrinha" do evento e o diretor espanhol Pedro Almodóvar é o presidente do júri.