Festival 'Pint of Science' começa em 18 cidades da Itália

O festival "Pint of Science" começa nesta quarta-feira (17) em 18 cidades italianas para proporcionar debates acerca das pesquisas científicas mais recentes em um formato acessível e para pessoas que não tem muita familiaridade com o assunto.

A iniciativa, que surgiu na Inglaterra, permite ao público aprender sobre ciência enquanto degusta uma cerveja, por exemplo. Isso porque o evento ocorre em ambientes "descontraídos" de 11 países, como cafés, bares e restaurantes.

Na Itália, cerca de 60 pubs e cervejarias participarão do evento. Em Roma, por exemplo, o bar Le Mura, o Wishlist Club, o Stavio e o Redrum abriram suas portas para os cientistas internacionais. Já em Milão, o festival acontecerá no Ostello Bello Grande, na Santeria Paladani e na Santeria Social Club. Os debates englobam temas que vão de robótica à genética e são apresentados por experts de reconhecimento internacional e de alto perfil científico. Para facilitar o entendimento do público, os profissionais simplificam a linguagem durante o bate-papo.

O evento contará com áreas temáticas, como "Beautiful mind" (neurociência, psicologia e psiquiatria), "Atoms to Galaxies" (química, física e astronomia), "Our body" (biologia humana), "Planet Earth" (ciências da Terra, evolução e zoologia), "Tech Me Out" (tecnologia e Computação) e "Social Sciences" (história e ciência política).