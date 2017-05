Exposição sobre resistência e política na galeria da Uerj

A exposição 'Olha geral' passa a ocupar a Galeria Gustavo Schnoor, a partir do dia 18 de maio, no Centro Cultural da Uerj, com instalações, performances, fotos e vídeos.

A coletiva pretende evidenciar os trabalhos dos alunos de graduação do Instituto de Artes da universidade.

Nessa edição, a ideia é destacar o caráter de guerrilha, envolvendo concepções políticas e de resistência na maioria das expressões artísticas. São obras com temas atuais, tais como a questão do feminicídio, as manifestações contra as Pecs, assim como o descaso que a universidade enfrenta, criando simbologias fora da concepção etnocêntrica habitual.

Bárbara da Paz Santos está entre os artistas participantes

"O nosso objetivo é promover a institucionalização dos trabalhos artísticos e tornar pública essas ações e poéticas, ainda emergenciais, como forma de dar visibilidade às obras muitas vezes apresentadas pela primeira vez", diz Isabel Carneiro, que faz parte da curadoria da mostra, junto com Marisa Flórido e Sheila Cabo Geraldo.

Entre os artistas participantes estão Adeilma Casado da Costa, Bárbara da Paz Santos, Bruno Awful, Caio Vinícius Leite Couto, Carolina Passaroni, Ella Franz Rafa, Fabiane Albuquerque, George Magaraia, Georges Gonçalves, Ismael Davi de Paula, Jean Carlos Azuos, Jéssica Góes, Joniel Veras, Lara Douetts, Luciano Pires de Almeida, Lucas de Sousa e Souza, Manu Neves, Maria Madeira, Marília Cardoso, Mateus Alves Ferreira, Mateus Passareli, Pedro Paulo Honorato, Renan Jesus e William Araújo Barreto de Souza.

'Olha Geral' fica aberta para visitação de segunda a quinta-feira, das 10h às 18h, na Galeria Gustavo Schnoor, localizada na Rua São Francisco Xavier, 524, no bairro do Maracanã, Rio de Janeiro, até o dia 30 de junho.

Serviço: Uerj/SR-3/Decult/Coexpa apresentam 'Exposição Olha Geral'

Curadoria: Isabel Carneiro, Marisa Flórido e Sheila Cabo Geraldo

Inauguração: 18 de maio, às 17h

Visitação: até 30 de junho, das 10h às 18h

Local: Galeria Gustavo Schnoor (Centro Cultural da Uerj) - Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã

Entrada franca

Mais informações: (21) 2334-0114