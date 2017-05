'Estamos vivos' marca estreia de Filipe Codeço em longa-metragem

Estreia nesta quinta-feira (18 de maio) 'Estamos Vivos', primeiro longa-metragem do diretor Filipe Codeço, filmado inteiramente em um único plano-sequência, sem cortes ou montagem. O filme revela o olhar de uma criança autista, de oito anos, e sua forma de interagir com o mundo, registrando com uma câmera o que passa a sua volta.

A trama se desenrola em um único cenário - o interior e o jardim de uma casa - onde irmãos se encontram após a morte do pai. Miguel retorna a casa após longa ausência, acompanhado da esposa Cris e do filho Rafa. Ali, em um único dia, enfrenta seu maior temor, os con?itos familiares. É da memória das pessoas da família que brotam a revelação de segredos, os pontos de vista divergentes e catarses. Os dramas familiares, tantas vezes explorado no cinema, são mostrados de forma singular e única, pelo olhar distanciado de Rafa.

Letícia Cannavale, Maksin Oliveira, Isabel Chavarri e Patricia Niedermeier estão no elenco de 'Estamos Vivos', que estreia nesta quinta-feira, 18 de maio

O roteiro de Álvaro Chaer partiu da percepção da criança. A câmera passa a ser personagem, cujo recurso dramatúrgico é o autismo. Assim, com seu olhar curioso, Rafa capta cada detalhe da decoração da casa. Às vezes, a imagem tem enquadramento imperfeito, em função da altura da criança, do seu movimento esquivo ou cambaleante, na contraluz ou buscando o foco. Há momentos em que os diálogos acontecem, inclusive, fora do quadro.

O som – ou a falta dele - também explica um pouco do universo autista, em algumas cenas distanciado, em outras substituído por distorções provocadas por sensações incômodas.

A formação teatral de Filipe Codeço foi fundamental para viabilizar o plano-sequência. A preparação dos atores e o improviso permitiram que a câmera ficasse ligada ao longo dos 84 minutos do filme. No elenco, Álvaro Chaer (Carlos Alberto), Isabel Chavarri (Laura), Jefferson Almeida (Jackson), Letícia Cannavale (Cris), Maksin Oliveira (Miguel), Patrícia Niedermeier (Drica) e participação especial de Silvano Monteiro (nas fotos do pai).

Escrito por Álvaro Chaer, 'Estamos Vivos' é uma produção Cavídeo, Impulso Hub (de Juiz de Fora), e Roda Produtiva; em coprodução com o Canal Brasil e Link Digital. Com baixo orçamento, o filme foi feito com recursos arrecadados em campanha colaborativa (crowdfunding), parcerias, apoios e investimentos próprios.

A produção pretende retomar uma estratégia de divulgação realizada com sucesso no começo dos anos 2000, em filmes como 'Janela da Alma', 'Edifício Master', 'Fala Tu', com exibições gratuitas, seguidas de debate, em universidades, ONGs, e outras instituições apoiadoras, além da distribuição de ingressos na rua, nos arredores das salas de cinema que aderirem ao projeto.

Ficha técnica

Direção: Filipe Codeço

Roteiro: Álvaro Chaer

Elenco: Álvaro Chaer, Isabel Chavarri, Jefferson Almeida, Letícia Cannavale, Maksin Oliveira e Patrícia Niedermeier

Produção: Executiva Cavi Borges

Direção de Produção: Filipe Codeço

Coprodução: Álvaro Chaer e Pedro Struchiner

Produção: Local Carolina Mendes

Produção: Técnica Daniel Couto

Fotografia: e Câmera Filipe Codeço

Edição de Som e Mixagem: Bernardo Uzeda

Som Direto: Ricardo Alonso e Bruno Maluf

Direção de Arte: Danielle Oliveira

Trilha Sonora: Original Igor Codeço

Figurino: Dulcinéia, Galatéia e Dorotéia

Design Gráfico: Pablito Kucarz

Assistência de Direção: Pedro Struchiner

Serviço: 'Estamos Vivos'

Estreia: 18 de Maio de 2017

Local: Salas de Cinema Estação NET Botafogo e Cine Santa Teresa