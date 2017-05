Débora Watts lança seu primeiro álbum autoral, ‘Um samba ao contrário’, em show no Semente, no dia 06 de junho. No palco samba, maxixe e bolero numa mistura bem brasileira

Desde sempre, uma apaixonada pela música feita em nosso país, e morando desde 1993 nos Estados Unidos, Débora entrou na cena musical de Nova York no final dos anos 90, incentivada pelo marido, o pianista John Allen Watts (também produtor desse primeiro álbum).

Em pouco tempo ela começou a cantar samba, bossa nova e MPB com grupos locais, se apresentando em palcos como o Brooklyn Museum e o Flushing Town Hall.

Para a apresentação de lançamento de seu novo trabalho, Débora virá direto de Nova York para o coração pulsante da música no Rio: a Lapa, mais precisamente o Semente, palco tradicional do samba na cidade. Seja no Rio de Janeiro ou em Nova York, o difícil será ficar parado (ou mexer os dedinhos no caso dos gringos) durante a apresentação.

A Débora compositora surge em 2013, influenciada por artistas como Chico Buarque, Edu Lobo, Chiquinha Gonzaga, Tom Jobim, Heitor Villa-Lobos e Noel Rosa. Inspirada por esses nomes e com a experiência das canções que interpretou nesses quase 20 anos de carreira surgiu o material que pulsa em ‘Um samba ao contrário’. São 14 faixas onde o samba é a tônica, com suas variações como gafieira e samba-canção, além de outros estilos como maxixe, valsinha e bolero.

O show contará com grandes nomes da MPB: Rogério Caetano(violão de 7 cordas), Luis Barcelos (bandolim e cavaquinho), Guto Wirtti (baixo acústico), Rafael Barata (bateria) e Kiko Horta (acordeão). Praticamente o mesmo time que gravou ‘Um samba ao contrário´ no estúdio.

Serviço: Débora watts apresenta ‘Um samba ao contrário'

Data: 06 de junho, terça-feira, às 21h

Local: Bar Semente – Rua Evaristo da Veiga, 149 - Lapa - Centro do Rio

Ingresso: R$ 20,00

Reservas e mais informações: contato@barsemente.com.br ou (21) 2507-5188