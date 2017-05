Orquestra Brasileira de Sapateado apresenta seu espetáculo OBS Mix

Dia 25 de maio, dia internacional do sapateado, a OBS, Orquestra Brasileira de Sapateado, fará uma única apresentação do espetáculo OBS Mix, às 21h, no Teatro Fashion Mall, no Rio. Misturando harmonicamente elementos de teatro, dança e música, a OBS vai mostrar uma coletânea de alguns números exibidos ao longo dos 25 anos da Cia.As cenas são conduzidas pela 2ª geração da Orquestra: as filhas dos sapateadores que nasceram durante estes 25 anos, se juntam ao elenco, dançando e cantando.

A Orquestra Brasileira de Sapateado desenvolveu um trabalho inovador e peculiar sob a batuta do maestro Tim Rescala. Afinado com as coreografias de Amália Machado e Stella Antunes, a OBS une os naipes dos sapateadores e músicos em uma mesma partitura. Ao longo das apresentações, todos dançam, cantam e tocam instrumentos.

O espetáculo OBS Mix é um desdobramento da produção de um documentário, dirigido por Maria Clara e produzido pela Orquestra, que conta a trajetória da Cia. Com lançamento previsto para julho, foram reunidas cenas e depoimentos dos integrantes que, juntos, construiram a história da OBS. Ao ouvir os relatos da relação destas pessoas com a dança e, especialmente, com com a Cia, Stella resolveu apostar em algo maior e reuniu alguns números das apresentações realizadas nestes 25 anos.

No dia internacional do sapateado, a Orquestra Brasileira de Sapateado, fundada por Stella Antunes, Amália Machado e Tim Rescala, apresenta seu espetáculo

Neste mês de maio, a Orquestra terá como convidados os bailarinos Pedro Paulo Bravo, Patricia Taranto e alunos selecionados durante o curso “Por Dentro da OBS”, que será realizado na semana da apresentação em algumas academias de sapateado_Gisele Alvim, CAND, Petite Danse e La Danse. Eles terão a oportunidade de conhecer o processo de trabalho da Orquestra e de dividir o palco com seus integrantes.

A Orquestra Brasileira de Sapateado, antiga “Cia Dá no Pé”, foi fundada pelas coreógrafas Stella Antunes e Amalia Machado, e pelo maestro Tim Rescala. Com um história de espetáculos de sucesso, a Orquestra conquistou seu espaço no cenário artístico brasileiro, unindo música e dança numa leitura musical de cada coreografia. Enquanto os instrumentos dos músicos são o saxofone, o teclado, o baixo e a bateria, os instrumentos dos sapateadores são os pés, com os quais são capazes de fazer música com todos seus matizes de timbre, intensidade e fraseado. Os pés desses intérpretes se integram organicamente ao naipe dos músicos formando uma orquestra que, além de incomum, é acima de tudo brasileira em sua musicalidade e criatividade. Sempre com uma indispensável dose de bom humor.”

Em OBS Mix, o público pode constatar que, com pés e mãos afinados, a Orquestra conquistou, ao longo de seus 25 anos, a unificação da linguagem, tornando o sapateado mais moderno e dinâmico, onde música, dança e teatro são misturados sempre com humor e muita brasilidade. O espetáculo tem roteiro e direção de Stella Antunes

Ficha técnica:

Músicas: Tim Rescala

Direção Musical, Arranjos e Preparação Vocal: Monique Aragão

Roteiro e Direção: Stella Antunes

Supervisão Artística: Roney Villela

Supervisão Coreográfica: Amália Machado

Assistente de Direção e Coreografia: Gabriela Dias

Coreografias: Amália Machado, Stella Antunes, Patrícia Taranto e Caio Nunes

Sapateadores: Ana Corina Amanajás, Alvaro Reys, Christiane Tachlitsky, Dani Antunes, Fabrício Negri, Gabriela Dias, Maria Luiza Cavalcanti, Maurício Stella Antunes e Thiago Marcelino

Sapateadoras Filhas da OBS: Beatriz Tachlitsky, Isadora Bava, Manuela Bava, Paula Antunes, Paula Tachliysky e Victoria Araújo

Convidados: Pedro Paulo Bravo, Patricia Taranto e alunos das academias de sapateado Gisele Alvim, CAND, Petite Danse e La Danse

Músicos: Monique Aragão_ piano, Ronaldo Diamante _ baixo e Kleberson Caetano_bateria

Cenário: Cris de Lamare

Assistente de Cenografia: Fê Correia

Iluminação: Aurélio de Simoni e Ana Luiza Molinari de Simoni

Desenho de Som: Branco Ferreira

Figurinos e Adereços: Rosa Ebee

Produção de Figurinos: Rosa Ebee e Dani Antunes

Adereços: Rick Barbosa

Cenotécnico: Luiz Felipe Souza da Silva

Costureira: Adélia Andrade

Produção: Ana Beatriz Figueras e Dani Antunes

Assessoria de Imprensa: Lu Nabuco Assessoria em Comunicação

Programação Visual: Origami Studio

Serviço:

Local: Teatro Fashion Mall - sala 1

Data: ÚNICA APRESENTAÇÃO - 25 de maio de 2017 - quinta-feira

Horário: 21h

Ingresso: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)

Endereço: Estrada da Gávea, 899 - São Conrado

Telefone: 2422-9800

Lotação: 471 lugares

Gênero: Dança

Classificação Etária: Livre

Duração: 70 minutos