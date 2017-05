Livro relata os minutos finais de Titanic

Oceano Atlântico Norte, 14 de abril de 1912. O relógio do maior navio do mundo marca 23h40, o instante em que um iceberg sela seu destino final. Maquinário, cartão, taças de cristal, pianos e joias submergem na água escura e gélida a quase quatro quilômetros de profundidade. A cronologia definitiva das horas finais do Titanic está no lançamento da editora Vestígio, editora do Grupo Autêntica.

Mais de um século depois, a história do naufrágio segue exercendo fascínio no imaginário mundial. As curiosidades sobre dezenas de passageiros e membros da tripulação estão reunidas no livro de Jonathan Mayo, que conta toda a história oferecendo uma experiência em tempo real da tragédia.

Livro narra em detalhes tragédia do século XX

Entre os detalhes surpreendentes do navio mais famoso do mundo, o leitor encontrará a história de Masabumi Hosono, único passageiro japonês do navio e que foi duramente criticado pelo governo e pela sociedade do Japão por ter conseguido sobreviver ao naufrágio; trechos de depoimentos dos inquéritos instaurados para apurar as circunstâncias da tragédia nos EUA e na Inglaterra; e até a inspiração para a famosa cena da proa de Jack e Rose no filme de James Cameron (1997).

Além do relato minuto a minuto, a obra também traz um glossário de termos náuticos, uma lista dos personagens principais, um infográfico com mapa interno do navio e algumas imagens em preto e branco que auxiliam na leitura e compreensão dos fatos. Nascido de um programa de rádio de três horas para a BBC Radio 2, produzido como um marco do centenário do naufrágio, o livro conta uma parte da história de Titanic nunca antes revelada.

Jonathan Mayo entrou para a BBC em 1987, trabalhando no rádio e em seguida na televisão e recebendo prêmios por seus documentários. Ele é o autor de The Assassination of JFK: Minute by Minute, D-Day: Minute by Minute e de Titanic: Minute by Minute. Vive em Surrey com a esposa e o filho.