Heloísa Capelas lança novo livro “Perdão, a revolução que falta”, no Rio de Janeiro

Especialistas em desenvolvimento humano e autoconhecimento do país; e também diretora do Centro Hoffman no Brasil, Heloísa Capelas, lança o livro “Perdão, a revolução que falta – O ato de inteligência que vai curar a sua vida” na Livraria Travessa, do Shopping Leblon, no dia 16 de maio às 19h.

Heloisa abre o evento com uma palestra e bate-papo com o público sobre a importância do perdão, tendo como partida o autoconhecimento. Além de propor ao leitor a superação de mágoas e o desejo de vingança em relação ao próximo - sentimentos negativos que só trazem sofrimento, a autora também propõe uma profunda reflexão sobre o autoperdão. Heloísa Capelas é também autora de “O Mapa da Felicidade”, e coautora de mais sete livros sobre Gestão de Pessoas, Liderança e Inteligência Feminina.

Serviço:

Palestra, bate-papo e sessão de autógrafos do livro “Perdão, a revolução que falta”

Dia: 16 de maio

Horário: 19h

Local: Livraria Travessa, Shopping Leblon

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ