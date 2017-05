Facha promove palestra com Fernando Morgado, autor de biografia de Silvio Santos

A Facha – Faculdades Integradas Hélio Alonso promove, no próximo dia 17 (quarta-feira), às 10h, uma palestra com o professor Fernando Morgado, autor do livro 'Silvio Santos – A Trajetória do Mito' (Editora Matrix).

O livro revela bastidores inéditos das gravações da campanha política quando Silvio Santos se candidatou à Presidência da República. Além disso, traz a primeira crítica que o apresentador recebeu da imprensa e sua surpreendente resposta; conta detalhes da carreira do apresentador no rádio e revela histórias e curiosidades.

O evento inclui, ainda, a apresentação do novo curso de formação superior Rádio, TV e Internet, recentemente lançado pela Facha. A grade curricular do novo curso conta com 23 disciplinas como Locução e Apresentação para Rádio e TV; Laboratório de Criação em Rádio; DJ – Técnicas de Mixagem e Seleção Musical; Direção e Produção de Documentários; Direção e Produção em Televisão; Trilha Sonora; Produção Musical; Gamedesign; Computação Gráfica – Motion Grafics e Modelagem e Objetos.

O objetivo é a formação de profissionais capacitados para exercer funções em departamentos de criação, produção, pós-produção, distribuição e gestão do produto audiovisual, em seus diversos gêneros, com ênfase em TV, rádio e plataformas digitais. ”Constatamos um enorme crescimento na demanda do mercado de trabalho por novos produtores capacitados a assumir o protagonismo em um mundo em constante mudança”, afirma Guto Neto, coordenador do curso.

Silvio Santos – A Trajetória do Mito

Em Silvio Santos – A Trajetória do Mito, Fernando Morgado reuniu mais de 360 declarações do apresentador sobre temas como negócios, televisão, meio artístico, política e vida pessoal em entrevistas realizadas nos últimos 60 anos. Além disso, a obra apresenta os textos analíticos produzidos pelo autor durante os 15 anos de pesquisa sobre a vida de Silvio.

“Não existe outro artista que tenha acumulado tantas funções na televisão por tantos anos seguidos: apresentador, produtor, publicitário, programador, diretor e radiodifusor. É uma figura complexa e multifacetada que deixou marcas em diferentes campos da sociedade brasileira, principalmente na Comunicação”, afirma o autor.

Fernando Morgado

É professor da Facha - Faculdades Integradas Hélio Alonso e professor convidado de instituições como Universidad Autónoma Metropolitana do México, ESPM e PUC-Rio. Morgado é autor do livro biográfico 'Blota Jr: a elegância no ar' (Editora Matrix). Além disso, é autor, coautor e colaborador de outros cinco livros lançados no Brasil e no exterior. Mestrando em Gestão da Economia Criativa, Morgado é pós-graduado em Gestão Empresarial e Marketing e graduado em Design com Habilitação em Comunicação Visual e Ênfase em Marketing pela ESPM.

Serviço

Data: 17 de maio (quarta-feira), das 10h às 13h

Local: Auditório da Facha - Rua Muniz Barreto, 51, Botafogo

Tel.: 21 2102-3131