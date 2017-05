Estudantes italianas de moda criam 'roupa do Papa' com jeans

Estudantes de moda do Instituto Duchessa di Galliera de Gênova, na Itália, criaram uma casula - a tradicional roupa de um Papa - em jeans para o atual líder da Igreja Católica, Francisco, que tem visita marcada na cidade no próximo dia 27.

"Se ele decidir usá-la, será o primeiro Papa a usar jeans na história", disse a professora da turma do segundo ano, Tiziana Tassara. O tecido, nesse caso tingido de branco, é um dos materiais que compõem a roupa que será entregue ao Pontífice no fim do mês.

"É um material que faz parte da nossa tradição, que se usava para cobrir barcos ou arrumar as velas. É um tecido humilde e era usado para fazer os remendos nas vestes de São Francisco guardadas em Assis", acrescentou ainda a professora.

O interior da roupa, no entanto, tem um dupla face na qual foi usado o "damasco de Lorsica", um tipo de tecido de alta qualidade produzido na cidade italiana, e a cruz do traje foi produzida com renda inspirada em um desenho criado em 1557.

Além de criar a casula, as jovens criaram ainda uma estola com o nome da escola de Moda e a cruz de São Francisco. A peça será exposta no salão do Museu de Merletto, na cidade, até o dia 21 de maio.