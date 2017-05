Centro Cultural da Justiça Federal apresenta série infantil ilustrada 

Mostrar que o mundo das crianças é recheado de travessuras e também de muito aprendizado, essa é a proposta do livro “Xandrinha em: o Jardim aberto”. A obra faz parte de uma série ilustrada produzida pela escritora e poeta Alexandra Vieira de Almeida juntamente com a artista plástica Giselle Vieira. O lançamento e a noite de autógrafos acontecem dia 18 de maio, a partir das 18h, no Cento Cultural da Justiça Federal, no Centro.

A história apresenta os personagens Xandrinha e Beto brincando com a imaginação no jardim durante um fim de tarde. No local, eles realizam muitas traquinagens, mas também aprendem a importância da leitura.

escritora Alexandra Vieira de Almeida e ilustradora Giselle Vieira

Ferramenta pedagógica

Segundo a escritora Alexandra, as obras têm grande importância pedagógica, fornecendo aos leitores a aprendizagem a partir do lúdico e da imaginação. “Pretendemos ainda incentivar que os pais leiam mais para os filhos e que as crianças estudem mais e desenvolvam a criatividade".

Ficha técnica:Série ilustrada Xandrinha e seus amigos.

Volume 02: “Xandrinha em: o jardim aberto”Autora: Alexandra Vieira de AlmeidaIlustrações: Giselle Vieira

Publicação: Editora Penalux - impressoTamanho: 23 cmPáginas: 16Preço: R$ 30,00

Site: www.xandrinhaeseusamigos.com.br

Serviço:

Cento Cultural da Justiça Federal

Endereço: Av. Rio Branco, 241 - Centro, Rio de Janeiro – RJ

Dia: 18/05/17

Horário: das 18h às 21h