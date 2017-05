Uma das unidades da rede Bodytech no Leblon (Av. Ataulfo de Paiva, 1.100) terá um aulão temático no dia 20/05, às 10h, para alunos e convidados. O evento, batizado de “Broadway Dance – Especial Disco Dance”, contará com ambientação dos anos 80, embalada por sucessos dos grandes musicais.

Quem participar poderá ir caracterizado no estilo da época, além de usar chapéus e bengalas para compor o visual!

A aula Broadway Dance, que tem à frente o coreógrafo Kiko Guarabyra, conhecido por acompanhar grande nomes como Ney Matogrosso e assinar musicais sucesso de crítica, conta com exercícios ritmados, descontraídos e com muita interpretação para garantir o clima de espetáculo.

Todas as danças são autorais, não copiadas dos musicais originais. Qualquer pessoa pode fazer a aula, de todas a idades, com coreografias repassadas de forma bastante lúdica e de fácil execução. Mais informações sobre o aulão pelo telefone da academia (21) 2512-5332 ou na recepção da unidade.