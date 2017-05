Amir Haddad e Tizumba serão homenageados na 5ª Mostra de Teatro Tiradentes em Cena

No ano em que a Mostra de Teatro Tiradentes em Cena celebra a diversidade promovendo um festival que terá a tolerância como tema, nada mais apropriado que homenagear duas grandes figuras do cenário teatral nacional que sempre andaram na contramão dos modismos: Amir Haddad e Maurício Tizumba.

Criador do Teatro Oficina e do grupo de teatro Tá na Rua, Amir será agraciado com uma exposição que ficará fixa durante todo o evento no Sesi - Centro Cultural Yves Alves e no última dia apresentará a palestra 'O Teatro Vivo de Amir Haddad'.

Já o instrumentista, cantor, compositor, ator, empreendedor cultural e maior representante da cultura afro-mineira, Maurício Tizumba, além da homenagem fará uma apresentação ao lado do grupo Tambor Mineiro, criado por ele em 2002 durante uma oficina.

Durante nove dias, a cidade de Tiradentes receberá mais de 20 espetáculos, além de exposições, oficinas e a realização de rodas de conversas com convidados da área cultural, uma parceria inédita entre a mostra e o Sesc Minas. Um panorama amplo e diversificado das artes cênicas no país.

Ao abordar a temática da tolerância, e consequentemente da diversidade, a mostra trará à cena as questões de identidade de gênero e orientação sexual, temas que têm despertado a curiosidade do público e muito discutido atualmente no país.

- A diversidade, a tolerância, a diferença, são questões que dão margem para inúmeras discussões, sejam sexuais, religiosas, sexistas ou de raça. Fizemos uma curadoria que abrangesse ao máximo os temas e que gerasse uma reflexão no público. Acredito que esta seja uma das funções da arte – Conta a idealizadora do Tiradentes em Cena, Aline Garcia.

Thammy Miranda estreia peça em Tiradentes

Thammy Miranda, conhecida do grande público por assumir sua nova identidade de gênero, fará a estreia nacional do espetáculo 'T.R.A.N.S – Terapia de Relacionamentos Amorosos Neuróticos Sexuais' no dia 26 de maio. Na peça, Thammy atua ao lado da namorada Andressa Ferreira e do ator Carlos Verahnnay, também autor e diretor da montagem.

Outro espetáculo que aborda a questão de gênero e certamente causará reações adversas no público é o bem criticado 'Lady Christiny', escrito e atuado por Alexandre Lino, com direção de Maria Maya. A peça conta a história de uma travesti, casada com uma mulher, pai de dois filhos e com um pensamento altamente reacionário. O empoderamento feminino e a luta das mulheres por igualdade social também não poderiam ficar fora da mostra. O coletivo Os Conectores, de Belo Horizonte, leva para Tiradentes o premiado espetáculo Rosa Choque, em que aborda a questão da violência contra a mulher e propõe ao público outro ponto de vista.

A intolerância religiosa e a imigração de povos são retratadas com muito bom humor no bem criticado espetáculo 'Brimas', escrito e encenado pelas atrizes Simone Kallil e Beth Zalcman e direção de Luiz Antonio Rocha. Através das histórias reais de suas avós, as atrizes contam a peregrinação de quem deixou seus países de origem – Egito e Líbano – e foram acolhidas no Brasil no início do século passado. A peça se apresenta no Sobrado Aymorés, no dia 20 de maio.

O público amante da dança será impactado pela Cia. Fusion de Danças Urbanas, de Belo Horizonte, que apresentará o espetáculo 'Quando Efé', uma mistura de hip hop com cultura mineira. Já o público infantil também tem voz dentro do festival. A criançada se divertirá com o musical 'Superultramegafluu', encenado pela atriz e cantora Érika Machado, o infantil 'A Lenda do Vale da Lua', além de cortejos pelas belas ruas históricas e oficina de birutas com o grupo de São João Del Rei Café com Birutas.

À exemplo do ano passado, o Festival de Cenas Curtas – uma parceria entre a Mostra e a Rococó Produções – ocupará novamente o Theatro Municipal de São João Del Rei onde serão apresentadas dez cenas de grupos de todo o país. Os vencedores se apresentarão em Tiradentes, no dia 27 de Maio.

Além dos espetáculos citados acima, o público terá uma extensa programação apresentada gratuitamente nos mais variados espaços tendo a bela cidade como cenário natural. Uma experiência que vale a pena ser vivenciada.

A realização do evento ganhou força graças à solidificação das parcerias com empresas locais, apoiadores e patrocinadores, bem como a colaboração dos atores e produtores envolvidos que participam do evento. O Festival é realizado com os benefícios da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e conta com o patrocínio da Cemig.

Serviço: Mostra de Teatro Tiradentes em Cena

Data: 19 a 27 de maio

Local: Tiradentes – Minas Gerais

Programação completa e mais informações: www.tiradentesemcena.com.br