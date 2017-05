Peça sobre a filósofa alemã Hannah Arendt ganha temporada no Rio

Uma homenagem pelos 40 anos de morte de Hannah Arendt (1906 – 1975), filósofa alemã e uma das principais pensadoras do século XX, a peça 'Por amor ao Mundo – um encontro com Hannah Arendt', da premiada escritora Marcia Zanelatto, está em cartaz no Teatro Sesi Centro às segundas e terças, às 19h30, até o dia 6 de junho.

Discriminada por sua origem judaica, testemunha da ascensão de Hitler em seu país e feita prisioneira em um campo de concentração, de onde escaparia rumo aos Estados Unidos, Hannah construiu uma consistente teoria política sobre o totalitarismo que, em larga medida, reflete sua própria experiência.

A peça é descrita como um documentário cênico, onde o trabalho dialoga com a banalização do mal, tema profundamente abordado na carreira da filósofa alemã

A peça é descrita como um documentário cênico, onde o trabalho dialoga com a banalização do mal, tema profundamente abordado na carreira da filósofa alemã.

Assim como outros textos de Márcia Zanelatto, o espetáculo não segue uma linha temporal e atravessa vários momentos da vida e do pensamento de Hannah Arendt, a partir de um narrador, que apresenta momentos de sua vida e obra.

Hannah é interpretada pela atriz Kelzy Ecard, que no palco é acompanhada de Carolina Ferman e Michel Robim. A direção é de Isaac Bernat, que em parceria com Marcia Zanelatto, fecham uma trilogia sobre mulheres marcantes do século XX que também inclui a cantora brasileira Clara Nunes e a poeta portuguesa Florbela Espanca.

Serviço: 'Por amor ao mundo – Um encontro com Hannah Arendt'

Data: Até 6 de junho. Sempre às segundas e terças, à 19h30

Local: Teatro Sesi - Av. Graça Aranha nº 1, Centro

Ingressos: R$ 20,00 (inteira),R$ 10,00 (meia). Vendas em www.ingressorapido.com.br

Classificação: 16 anos

Mais informações: 2563-4163