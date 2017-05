Academia Nacional de Medicina realiza sessões de saudade, conferência e eleições

Academia Nacional de Medicina realiza nesta quinta-feira (18), a partir das 15h, no Centro do Rio, sessões de saudade, conferências e eleições.

A Sessão da Saudade promete abrir o evento fazendo uma homenagem ao Acadêmico Clementino Fraga Filho, dando continuidade, às 16h, uma homenagem ao Acadêmico Ivo Pitanguy.

Após o intervalo, às 18h, acontece a Sessão Plenária, com conferência e Sessão Secreta, às 18h40, coordenada pelo presidente da ANM, Francisco J. B. Sampaio.

Por fim, o evento será encerrado com uma votação, com vistas à eleição para a vaga de Membro Titular da Cadeira nº67 e com vistas à eleição para a vaga de Membro Titular da Cadeira nº83. Para a primeira, os candidatos são: Jorge Fonte de Rezende Filho, José Horácio Aboudib JR, e Carlos Oscar Uebel. Já para a segunda, o candidato é Giovanni Cerri.

As inscrições são gratuitas no site www.anm.org.br com emissão de certificados aos participantes.