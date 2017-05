Do México para Botucatu: Exposição Frida Kahlo chega à cidade paulista

Entre os dias 15 e 28 de maio, Botucatu, em São Paulo, recebe a exposição “Todos Podem ser Frida”, do Museu da Diversidade Sexual. A mostra poderá ser visitada no Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi, que fica no Espaço Cultural Antônio Gabriel Marão.

A programação faz parte da 15ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Ibram em comemoração ao Dia Internacional de Museus. A entrada é gratuita.

Todos Podem ser Frida é uma exposição de imagens de visitantes de outras edições da mostra caracterizados como Frida Kahlo. Ela que foi uma das principais pintoras do século XX. O ensaio fotográfico, produzido pela fotógrafa Camila Fontenele de Miranda. Ela busca mostrar as conexões existentes entre arte, identidade de gênero e comportamento social.

O Museu da Diversidade Sexual promove a circulação das suas exposições. O objetivo é valorizar cada vez mais a diversidade sexual por meio da arte em diferentes espaços e para diferentes públicos.

Sobre o Museu da Diversidade

Criado em 25 de maio de 2012, o Museu da Diversidade Sexual é o terceiro do mundo e primeiro da América Latina relacionado à temática. Sua a missão é valorizar a diversidade sexual no Brasil por meio de ações de pesquisa, salvaguarda e comunicação do patrimônio material e imaterial.

A missão se dá a partir da história da população LGBT, do ativismo político e do legado sociocultural. Assim busca compreender seu papel importante e transformador da cultura brasileira. Desde sua inauguração, o equipamento já recebeu mais de 150 mil visitantes.

SERVIÇO:

Exposição Todos Podem Ser Frida

Quando: De 15 a 28 de maio, de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 14h às 17h

Onde: Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi – Espaço Cultural Antônio Gabriel Marão (Av. Dom Lúcio, 775, Centro – Botucatu – SP)

Quanto: Entrada gratuita