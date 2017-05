Um banquete para os cinéfilos com a mostra “Inéditos... ou quase isso” no Cine Arte UFF

Com a mostra “Inéditos... ou quase isso”, o Cine Arte UFF vai oferecer um verdadeiro banquete para os amantes de cinema. Serão 29 filmes de 11 a 31 de maio, entre inéditos e outros que foram pouco exibidos, mas que despertaram grande interesse do público, conforme comprovado pela enquete realizada junto aos espectadores.

Houve a inclusão também de alguns títulos que, embora não estivessem na pesquisa, foram lembrados, seja porque mereceram uma segunda chance ou mesmo por nunca terem sido exibidos na cidade de Niterói.

Dentro da mostra, será realizada uma sessão que terá debate com o público: “Educação”, um importante trabalho de pesquisa de Isaac Pipano e Cezar Migliorin. As outras produções nacionais presentes na mostra são “Clarisse ou alguma coisa sobre nós dois”, “Curumim”, “Era o Hotel Cambridge”, “Jonas e o circo sem lona” e “Crônica da Demolição, centrada na demolição do Palácio Monroe.

Outro grande destaque é o filipino “A mulher que se foi”, de Lav Diaz, Leão de Ouro no Festival de Veneza. Na lista também estão produções indicadas ao grande prêmio do cinema norteamericano, o Oscar 2017, como “Lion - uma jornada para casa” (seis indicações), “Eu não sou seu negro” (categoria melhor documentário), “Toni Erdmann” (indicado a melhor filme estrangeiro), “A Tartaruga Vermelha” e “Minha Vida de Abobrinha” (ambas concorrentes a melhor animação).

O Cine Arte UFF exibirá o longa "Limite", clássico brasileiro

Destacam-se também as três sessões do OSN Cine, nos dias 12, 13 e 14 de maio, que tem como objetivo recriar a experiência de assistir filmes mudos clássicos, com orquestra ao vivo. A Orquestra Sinfônica Nacional UFF se apresenta ao vivo, acompanhando a exibição de "Limite", filme silencioso de 1931, do cineasta Mario Peixoto. O longa é considerado o melhor filme brasileiro de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema.

O Cine Arte UFF dispõe de filmes para todos os gostos, com obras mais populares, cults e outras mais alternativas. É a chance de o público reativar sua curiosidade, apostar no desconhecido, no inusitado, fazer valer o esforço de trazer para a cidade obras inéditas e também dar uma segunda chance a títulos relevantes que não tiveram o merecido reconhecimento quando exibidos.

Confira a programação completa da mostra aqui.