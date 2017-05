Martinho da Vila lança 'Conversas Cariocas' pela Editora Malê

O cantor, compositor e escritor Martinho da Vila lança, pela Editora Malê, o seu 15º livro: Conversas Cariocas, uma antologia de crônicas publicadas na imprensa ao longo de quatro anos.

Fixando seu olhar a partir da Cidade Maravilhosa, Martinho observa as relações humanas e as mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais ocorridas no Brasil. Conversas Cariocas traz textos leves, escritos a partir de vivências do autor nas ruas do Rio, nas quadras das escolas de samba, em suas viagens pelo mundo e em seu refúgio em Duas Barras, cidade no interior do estado do Rio de Janeiro. Martinho apresenta reflexões sobre o amor, a fé, a paternidade, a música, entre outras.

Lançamento

O lançamento de Conversas Cariocas será no dia 15 de maio, às 19 horas, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. O evento integra a série Encontros Malê na Travessa, uma parceria da editora com a rede de livrarias.

Data: 15 de maio de 2017

Horário:19 horas

Local: Livraria da Travessa – Leblon

Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - loja 205 A. Tel: (21) 3138-9600