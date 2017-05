Um dos maiores escritores da literatura russa, Fiódor Dostoiévski é tema da Virada Cultural do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, no dia 20 de maio, a partir das 13h30. A programação compreende palestras, concerto, debate e leitura dramática.

Confira a programação:

O universo artístico de Dostoiévski

Dia 20/5, sábado, das 13h30 às 15h30

Grátis- retirada de ingressos uma hora antes

Considerado o "profeta da literatura russa", Fiódor Dostoiévski (1821 -1881) é um dos escritores mais conhecidos e lidos no mundo todo. Dostoiévski deixou um legado que foi além das páginas de seus livros, refletindo-se no teatro e no cinema e imprimindo marcas fortes na cultura atual. Após mais de um século que passou desde sua morte, o interesse às obras do escritor só tem aumentado a cada dia, sendo sempre um estimulante desafio a leitores que os provoca a pensar e a procurar respostas a várias questões eternas e malditas da existência humana.

Nesta palestra, um breve percurso pela biografia do escritor e a análise dos principais romances de Dostoiévski ("Crime e castigo" (1866), "O idiota" (1868), "Os demônios" (1871) e "Os Irmãos Karamázov" (1880), obras definidas por estudiosos como "romances-tragédias", quer servirão como um prisma pelo qual serão analisadas várias características do universo artístico do escritor.

Nesta abordagem estarão tanto as questões da poética (sistema das personagens, composição, dialogismo e polifonia), quanto as principais vertentes da problemática da obra de Dostoiévski: seu conteúdo ideológico, filosófico e psicológico. Serão analisados vários motivos, como, por exemplo, a utilização dos contrastes e oposições (razão / inteligência versus coração / sentimentos), que são tão importantes na visão do mundo de Dostoiévski.

Uma atenção especial será dedicada aos temas de "humilhados e ofendidos" entre personagens de Dostoiévski e ao problema de sofrimento humano no contexto de sua obra.

Com Elena Vássina, pesquisadora russa, doutora em História e Teoria de Arte e pós-doutorado em Teoria e Semiótica de Cultura e Literatura pelo Instituto Estatal de Pesquisa da Arte (Rússia), organizadora, autora e tradutora dos livros "Tipologia do simbolismo nas culturas russa e ocidental" (2005), "O cadáver vivo", de L. Tolstói (2007), "Teatro russo: literatura e espetáculo" (2011), "Stanislávski: Vida, obra e Sistema" (2015).

Rússia: música e literatura em diálogo

Dia 20/5, sábado, das 17h30 às 19h30

Grátis – retirada de ingressos a partir das 16h.

Mais célebre dos escritores russos, Fiódor Dostoiévski (1821-1881) exerce, até hoje, uma influência que vai muito além da literatura. Obras-primas como “Os Irmãos Karamázov”, “Crime e Castigo”, “O Idiota” e “Os Demônios” continuam sendo lidas e comentadas no mundo inteiro, e galvanizando as mentes de filósofos, cineastas, artistas plásticos e criadores das mais diversas áreas.

Nesta palestra serão abodadas algumas obras musicais diretamente inspiradas em textos de Dostoiévski, de compositores como Serguei Prokófiev (1891-1953), Leos Janácek (1854--1928) e Mieczyslaw Weinberg (1919-1996), dentre outros. A atividade será ilustrada com trechos musicais, em vídeo, de cada uma das obras abordadas, além da leitura de excertos dos textos de Dostoiévski.

Com Irineu Franco Perpetuo, jornalista e tradutor, colaborador da revista Concerto e jurado do concurso de música Prelúdio, da TV Cultura. Publicou, pela Editora Globo, a tradução, diretamente do russo, de dois livros de A. S. Púchkin: Pequenas Tragédias (2006) e Boris Godunov (2007). Traduziu ainda, diretamente do russo Memórias do Subsolo (Coleção Folha Grandes Nomes da Literatura, 2016), de Dostoiévski.

Quarteto Romanov

Dia 20/5, sábado, das 20h45 às 21h45

Grátis – retirada de ingressos a partir das 16h.

O Quarteto de cordas Romanov formado pelos violinistas Alexey

Chashnikov, Tatiana Vinogradova, o violista Simeon Grinberg e o

Violoncelista Rodrigo Andrade Silveira atento à tradição das cordas

Russas vem reativar o antigo trabalho de música de câmara.

Seus Integrantes, além de pertencer a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e de se voltarem para formação de novos talentos brasileiros, vem acumulando experiência como cameristas com repertório bem abrangente, e formado por compositores de todas nacionalidades que vai do clássico ao contemporâneo.

Com Tatiana Vinogradova, Simeon Grinberg, Alexey Chashnikov, Rodrigo Andrade Silveira.

Encenar Dostoiévski: como transportar sua obra para o palco do teatro?

Dia 20/5, sábado, das 15h30 às 17h30.

Grátis – retirada de ingressos uma hora antes.

Neste debate, profissionais das artes cênicas que adaptaram, dirigiram e encenaram Dostoiévski contarão suas experiências com o universo da obra do poeta russo.

Como adaptar seus textos mantendo a narrativa da dramaticidade? Como é a preparação do ator para interpretação de seus personagens? Desafios na interpretação da complexidade humana de seus personagens? Quais os caminhos da dramaturgia para sua obra?

Com Roberto Lage, tradutor, autor e diretor teatral, dirigiu a Trilogia Dostoievski; Ruy Cortez, ator, diretor, dirigiu a montagem de “Irmãos Karamazov”; Celso Frateschi, ator, adaptação e encenação da Trilogia Dostoievski: O sonho de um homem ridículo, O grande inquisidor e Memórias do subsolo; e Mika Lins, atriz e diretora, encenou o monólogo Memórias do Subsolo de Dostoievsky.

Leitura dramática: Trilogia do subterrâneo Dostoiévski

Dia 20/5, sábado, das 19h15 às 20h15.

Grátis – retirada de ingressos a partir das 16h.

A chamada Trilogia do Subterrâneo é o resultado de uma parceria entre o ator Celso Frateschi e o diretor Roberto Lage, que encaram o desafio de levar para os palcos um pouco do universo introspectivo e questionador da obra do escritor russo Fiódor Dostoiévski. Os textos adaptados e encenados são: O Sonho de Um Homem Ridículo, O Grande Inquisidor e O Subsolo.

Com Celso Frateschi, ator, adaptação e encenação da Trilogia Dostoievsk: O sonho de um homem ridículo, O grande inquisidor e Memórias do subsolo.

Serviço:

Virada Cultural – Dostoiévski

Dia 20 de maio de 2017, sábado, a partir das 13h30.

Recomendação etária: 16 anos. Número de vagas: 30 por atividade.

Grátis.