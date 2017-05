‘Tannhäuser’, de Richard Wagner, será encenada no Festival Amazonas de Ópera 

Caetano Pimentel assina duas óperas no Festival Amazonas de Ópera, o principal evento do gênero no Brasil, que teve início no dia 7 de maio. O carioca vem se destacando no cenário lírico nos últimos dois anos, e agora assume o que considera um grande desafio neste momento de sua carreira: dirigir uma ópera do alemão Richard Wagner.

“Nunca imaginei dirigir algo enorme como ‘Tannhäuser’ nesta altura da minha carreira”, comenta Caetano. “Estou muito feliz pelo convite, fiz uma pesquisa enorme não só sobre Wagner, mas também sobre o Rei Luis II, mecenas de Wagner, para realizar com propriedade a ópera. Optei por trazer um lado mais contemplativo na direção de ‘Tannhäuser’. Preferi retratar a história de Tannhäuser e Elisabeth sob uma luz mais otimista, sem que eles fossem vítimas do obscurantismo medieval”, acrescenta Caetano.

Inédita na concepção e direção cênica de Caetano, “Tannhäuser” estreia no dia 14 de maio e tem exibições também nos dias 17 e 20 de maio. A outra produção, “Onde Vivem os Monstros”, história de Maurice Sendak transformada em ópera por Oliver Knussen, estreia no dia 27 de maio e poderá ser vista novamente no dia seguinte, dia 28, e dias 3 e 4 de junho. “Onde Vivem os Monstros” já foi encenada no Theatro São Pedro, em São Paulo, em 2016, com Caetano Pimentel e Giorgia Massetani assinando a concepção e direção cênica. Estas serão as duas únicas óperas do festival, uma vez que as outras apresentações serão concertos e recitais.

Homero Velho, intérprete de Wolfram Von Eschenbach em “Tannhauser”

As duas óperas contam com a participação da Amazonas Filarmônica, orquestra oficial do festival, que tem como regente Luiz Fernando Malheiro. Caetano, inclusive, foi convidado por Malheiro, que também é diretor artístico do Theatro São Pedro, para dirigir “Tannhäuser” no festival amazonense.

Em três atos, “Tannhäuser” será encenada pelos componentes do Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas, do Corpo de Dança do Amazonas com coreografia de Tindaro Silvano, do Grupo Vocal do Coral do Amazonas e do Coral do Amazonas. Entre seus principais solistas estão os tenores Luis Chapa e Juremir Vieira, os barítonos Homero Velho e Arthur Canguçu, a soprano Daniella Carvalho e a mezzo soprano Andreia Souza. Já “Onde vivem os monstros” tem apenas um ato e direção musical e regência assinadas pelo maestro Marcelo de Jesus, regente adjunto da Amazonas Filarmônica, e pelo maestro Pedro Messias, do Theatro São Pedro.

FICHA TÉCNICA DAS ÓPERAS

“Tannhäuser”:

Hermann, landgrave da Turíngia: Anderson Barbosa, baixo

Tannhäuser: Luis Chapa, tenor

Elisabeth, sobrinha do landgrave: Daniella Carvalho, soprano

Vênus: Andreia Souza, mezzo-soprano

Wolfram von Eschenbach: Homero Velho, barítono

Walther von der Vogelweide: Juremir Vieira, tenor

Biterolf: Arthur Canguçu, barítono

Heinrich der Schreiber: Enrique Bravo, tenor

Reinmar Von Zweter: Murilo Neves, baixo

Um jovem pastor: Bruno de Sá, sopranista

Pajem 1: Mayara Pereira Passos, soprano

Pajem 2: Gabriel Cossate Cunha, soprano

Pajem 3: Yasmim Larissa de Oliveira Campos, contralto

Pajem 4: Thiago Lucas de Araújo dos Santos, contralto

Cenário: Giorgia Massetani

Figurino: Laura Fraçozo

Iluminação: Fabio Retti

Coreografia: Tindaro Silvano

“Onde Vivem os Monstros”, ópera fantasia em um ato, op.20 (1983)

Max: Roseane Soares, soprano

Mama: Andreia Souza, mezzo-soprano

Tzippy, monstro fêmea: Isabelle Sabrié, soprano

Moishe, monstro com barba: Juremir Vieira, tenor

Aaron, monstro com chifres: Moisés Rodrigues, barítono

Emile, monstro-galo: Murilo Neves, baixo

Bernard, monstro-boi: Emanuel Conde, baixo

Atores Monstros: André Felipe Cassiano da Silva, Dionis Marques, Leandro Andrade Alho, Mackson Barreto, Rodrigo de Oliveira Santos e Rosiel de Oliveira Ferreira

Amazonas Filarmônica:

Direção musical e regência: Marcelo de Jesus

Regência: Pedro Messias (dia 28 de maio)

Direção cênica original: Caetano Pimentel e Giorgia Massetani

Reposição da direção cênica: André Di Peroli

Cenários e Figurinos: Giorgia Massetani

Desenho de luz: Kuka Batista

Serviço:

20º Festival Amazonas de Ópera

Data: De 7 de maio a 4 de junho de 2017

Horário de início: Variado

Local: Teatro Amazonas, Teatro da Instalação e Centro?Cultural Palácio da Justiça

Entrada: De R$ 2,50 (meia-entrada) a R$ 60 (inteira), dependendo da localização do assento, para espetáculos no Teatro Amazonas; demais apresentações gratuitas

Público-alvo: Livre