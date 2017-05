Nádia Figueiredo e Plácido iniciam turnê 'Juntos' pelo Brasil

De um encontro mágico nas redes sociais, em 2014, às gravações de uma música e um videoclipe. Isso só podia render bons frutos e foi o que aconteceu.

‘Juntos’ é a turnê, no Brasil, que inicia no final de maio e vem para coroar a parceria entre o soprano brasileira, Nádia Figueiredo, e o barítono mexicano, Plácido, filho do famoso tenor, Plácido Domingo.

A estreia será no dia 25, no Rio de Janeiro, no complexo cultural Cidade das Artes, onde vão receber, como convidado especial, o renomado artista João Donato.

Acompanhados pelos músicos João Carlos de Assis Brasil (piano), Antón Caballo (violino), Alexandre Ito (contrabaixo) e Ary Dias (percussão), os artistas prometem emocionar com um repertório conhecido do grande público, com american standards, clássicos Italianos, franceses e um pouco de música brasileira. Além dos números solo de cada um, em ‘Juntos’, Nádia Figueiredo e Plácido farão dueto em seis canções: 'The way you look tonight' (letra de Dorothy Fields e música de Jerome Kern), que foi a música escolhida por eles para gravar um clipe, lançado no ano passado, além de 'Garota de Ipanema' (Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes), 'Manhã de Carnaval' (Luiz Bonfá e Antônio Maria), 'La vie en Rose' (letra de Édith Piaf e música de Louis Gugliemi), 'Sous le ciel de Paris' (Hubert Giraud e Jean Drejac) e 'Parla Più Piano' (letra de Larry Kusi e música de Nino Rota).

“Já se passaram três anos desde a gravação do nosso primeiro dueto. Eu sempre tive o imenso desejo de cantar com o Plácido no Brasil. É um sonho que está se realizando e sou muito grata por ele ter confiado e acreditado em mim. Espero que todos gostem do que estamos preparando para essa turnê”, diz Nádia, que fez a sua primeira parceria com o barítono, em 2014, na gravação de “Lacrime D'inchiostro”, no estilo pop com vozes líricas.

O primeiro encontro da dupla aconteceu no ano passado, quando Plácido esteve pela primeira vez no Brasil. Ele convidou o soprano para prestigiar a apresentação do seu pai no 'Amazônia Live', projeto socioambiental do 'Rock in Rio'.

“Me sinto muito feliz e com uma imensa alegria de visitar o Brasil novamente. Eu tive o prazer de colaborar com a Nádia em duas gravações e foi lindo o resultado. Agradeço a ela de todo coração pela confiança em mim e por ter me escolhido como parceiro profissional para uma maravilhosa turnê em seu país. Será uma experiência única e inesquecível”, comenta Plácido, que, além de cantor, também é compositor e produtor.

Ficha técnica

Plácido e Nadia = cantores

João Carlos Assis Brasil = piano

Anton Carballo = violino

Alexandre Ito = baixo acústico

Ary Dias = Percussao

Violaocelo no Rio= Marcelo Malard

Violaocelo em São Paulo = Renato Amaral

Produtor: Guto

Técnico de Som : Fausto Prochet

Empresário: Daniel Rodrigues

Realização: Opera Lounge Music

Assessoria imprensa: Track Marketing e GMP Assessoria de Imprensa

Serviço: 'Juntos', com Nádia Figueiredo & Plácido. Participação especial João Donato

Data: Quinta-feira, 25 de maio, às 21h

Local: Cidade das Artes Rio de Janeiro - Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Classificação livre

Ingressos: https://www.ingressorapido.com.br/compra/?id=57885#!/tickets

Mais informações: (21) 3325-0102