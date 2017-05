Morre Antonio Candido, um dos maiores estudiosos da literatura brasileira

O crítico literário e sociólogo Antonio Candido, autor de uma das obras mais fundamentais da intelectualidade brasileira, morreu aos 98 anos na madrugada desta sexta-feira (12). Ele estava internado no Hospital Alberto Einstein, em São Paulo, com problemas no intestino.

Multipremiado e um dos maiores estudiosos da literatura brasileira, Antonio Candido nasceu no Rio de Janeiro, em 24 de julho de 1918. Sociólogo, literato e professor universitário, também era crítico literário com extensa obra na área.

Dentre os prêmios recebidos como literato estão o Prêmio Jabuti, conquistado quatro vezes, o Prêmio Juca Pato, o Prêmio Camões e o Prêmio Machado de Assis. Entre as principais obras de Antonio Candido estão Introdução ao Método Crítico de Silvio Romero (1944), Formação da Literatura Brasileira (1959), Literatura e Sociedade (1965)

Intelectual foi pensador fundamental do Brasil no século 20

"Sou provavelmente o último amigo vivo de Oswald de Andrade, um escritor dono de uma personalidade vulcânica", comentou Candido em rara entrevista em Paraty, em 2011, quando participou da conferência de abertura da 9ª Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip.

Filho de médico, iniciou os estudos em Direito e Filosofia, mas abandou o Direito e graduou-se em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), em 1942. No doutorado em Ciências Sociais, defendeu a tese Parceiros do Rio Bonito, um completo estudo sobre sociedades tradicionais, que teve forte influência na academia.

A carreira de Candido como crítico teve início na revista Clima. Em 1934, passou a escrever para o jornal Folha da Manhã, fazendo resenhas de nomes importantes da literatura brasileira, como João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector. Como docente, entrou na USP como professor auxiliar em 1942, e, entre 1958 e 1960, foi professor de literatura na Faculdade de Filosofia de Assis, hoje pertencente à Universidade Estadual Paulista. Mais tarde, voltou à USP e foi professor titular de 1974 a 1978, quando se aposentou, mas continuou como docente da pós-graduação até 1992.