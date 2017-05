Manuscrito raro de Harry Potter é roubado na Inglaterra

Um manuscrito raro da saga Harry Potter, escrito à mão pela autora J.K. Rowling em um cartão postal, foi roubado durante um assalto no centro da Inglaterra, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (12).

De acordo com o Departamento de Polícia de West Midlands, o roubo aconteceu entre 13 e 24 de abril em uma propriedade em Birmingham.

A história de 800 palavras, que acontece três anos do bruxo mais famoso do mundo nascer, havia sido vendida por cerca de 25 mil libras em um leilão beneficente em 2008.

Em sua conta no Twitter, J.K.Rowling pediu para os fãs do personagem não comprarem o manuscrito. "Por favor, não compre isto se te oferecerem. Originalmente leiloado para @englishpen, o proprietário apoiou as liberdades dos escritores por licitação para ele", escreveu.

"As únicas pessoas que comprarão essa peça original são os verdadeiros fãs de Harry Potter. Estamos apelando para que qualquer pessoa que veja ou receba oferta do item, entre em contato com a polícia", disse em comunicado o oficial da investigação Paul Jauncey.

História foi escrita à mão pela autora J.K. Rowling em um cartão postal

A raríssima pré-sequência foi escrita sobre dois lados de um cartão A5 e apresenta os personagens Sirius Black e James, o pai de Harry. A história narra os dois jovens encontrados por dois policiais furiosos no final de uma corrida de motocicleta de alta velocidade.

Depois de uma conversa com os policiais, os dois adolescentes fogem usando um toque de magia. O cartão conclui com as palavras "do prequel eu não estou trabalhando em - mas isso foi divertido!"

A saga de Harry Potter foi dividida em sete livros originais e teve mais de 450 milhões de cópias vendidas em todo o mundo em 79 idiomas. No cinema, a franquia arrecadou mais de US$ 7 bilhões em todo o mundo.