Conheça primeiro convento ecossustentável do mundo

Nas colinas do Parque Nacional de North York Moors, no condado britânico de Yorkshire, o Stanbrook Abbey conquistou um "título" inusitado: é o primeiro convento ecossustentável do mundo. Inaugurado em setembro de 2015, o local foi projetado pelo arquiteto Feilden Clegg Bradley e exigiu anos de trabalho ao custo de cerca de R$ 30 milhões. Com isso, faz da sustentabilidade ambiental e energética seu ponto mais forte, segundo informa o jornal inglês "The Guardian".

As instalações contam, entre outras soluções, com painéis solares e tanques de reutilização de água da chuva.

Como foi construído com materiais naturais, o convento possui um isolamento térmico elevado e jardins pendurados nos tetos. Já as luzes e os eletrodomésticos do local são de baixo consumo energético.

"A sustentabilidade é algo que a comunidade tem no coração para preservar a criação de Deus em toda sua glória", explicam as irmãs sobre a reforma no site do convento.