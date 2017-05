'The Pride' se despede do Teatro Ipanema nesta quinta (11) com sucesso de crítica e público

Ostentando o amargo título de líder no ranking de violência contra homossexuais no mundo, o Brasil também vê crescer reações pela tolerância e discriminação.

O ator e produtor baiano Arthur Brandão faz sua parte na seara teatral. O artista, que já trabalhou com nomes como Bibi Ferreira, Priscila Fantin e Gaspar Filho, mora há 13 anos no Rio e decidiu montar na raça 'The Pride', que encerra sua segunda temporada na cidade nesta quinta, 20h, no Teatro Ipanema.

A peça, do dramaturgo Alexi Kaye Campbell (grego radicado na Inglaterra, cuja obra vem sendo montada em todo o mundo), sai de cartaz com críticas ótimas. 'The Pride' tem como trunfo emparelhar os ditames sociais vigentes em 1958 e em 2008 na questão homossexual. A montagem inaugura o Centro de Investigação Cênica, de Arthur Brandão, que vai montar outros projetos ainda este ano e itinerar com o espetáculo pelo Brasil. Trabalho é dirigido por Victor Garcia Peralta. Estão no elenco, além de Arthur, Lisa Eiras, Michel Blois e Cirillo Luna.

Por que inaugurar o C.I.C. com uma peça sobre o universo LGBT?

Não foi uma escolha determinada por isso. 'The Pride' foi escolhido principalmente pela dramaturgia, foi o texto de Alexi e os personagens que ele criou e a forma como ele contou estórias de pessoas, que me chamou a atenção. Olhei pro texto primeiramente como ator que estava em busca de um texto com bons papeis. Depois, como produtor, vi que era um texto viável de ser produzido. Vir com a temática lgbt foi a cereja do bolo. Pois gosto mais ainda quando o teatro exerce uma função didática.

Qual o balanço que faz destas duas primeiras temporadas?

Artisticamente 'The Pride', para mim, é um sucesso. Foi fundamental ter estreado na Caixa Cultural. Sem patrocínio, tudo flui com mais dificuldade. Tenho um elenco maravilhoso, um diretor incrível, e uma equipe técnica afinada e interessada em contar essa estória.

Tem mais força o título ser mantido em inglês?

Isso foi muito discutido e pensado, eu nunca me incomodei, sempre defendi ser em inglês. 'The Pride', em inglês tem essa dualidade de ser relacionado ao orgulho, tradução literal, e também a “parada” – que é como os ingleses se referem à festa do orgulho LGBT. Achava que tinha que ser 'The Pride', “mas título em inglês!?”, questionaram. Fiz uma lista com vários títulos de peças com títulos em inglês. 'Hair', 'In on it', 'Shopping&Fucking', dentre outras, que aí estão ou estiveram (risos). Deu certo. Sigamos.