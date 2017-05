'Peter Pan' entra em cartaz no Rio

No cenário de musicais há 14 anos, o diretor italiano Billy Bond - que coleciona 10 adaptações de clássicos, entre elas, Cinderella, Alice, Natal Mágico e A Bela e a Fera - apresenta sua nova montagem de Peter Pan nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de maio, no Teatro Bradesco Rio, no Rio de Janeiro.

Para encenar a trama em formato de musical, o diretor seguiu a história original do escritor escocês J.M Berrie, criada em 1904 e publicada pela primeira vez no início do século 20, como peça teatral. Posteriormente, o autor publicaria Peter & Wendy, em 1911. "Assim como Berrie ao escrever queria despertar a imaginação do leitor, procuro provocar a fantasia do público", conta Billy Bond, informando que sua adaptação é pessoal. "Nosso musical é brasileiro."

Matheus Ueta é Peter Pan

Em sua versão, Billy Bond utiliza influências da cultura pop para aproximar ainda mais o espectador do clássico.

Por trás das aventuras vividas na Terra do Nunca há uma história cheia de simbologias: viver eternamente a infância, preservar a inocência e a maneira colorida de se enxergar a vida.

O elenco - formado por 27 artistas que cantam e dançam em diferentes cenários, alternando o uso de mais de 100 figurinos - foi selecionado em audição que reuniu mais de 600 candidatos. Para interpretar os personagens principais, Peter Pan e Wendy, foram escolhidos, respectivamente, Matheus Ueta (Carrossel e Bom Dia & Cia, do SBT) e Giulia Nassa (The Voice Kids, da Globo, onde cantou com Ivete Sangalo).

Billy é conhecido por incorporar às suas peças elementos que façam com que a plateia tenha a sensação de fazer parte do espetáculo. Nesta produção há forte investimento na interatividade e sofisticação do conto de fadas. Em sua fórmula bem-sucedida ("despojada de qualquer intelectualidade e de fácil leitura pela criança"), Billy moderniza o formato usando efeitos especiais, recursos de raio laser, gelo seco, projeções em 4D, telões de LED. "Usamos a tecnologia a serviço da história", diz ele, que mescla cenários reais com virtuais, projetados em LED.

Giulia Nassa é Wendy

O espetáculo tem direção geral e direção de arte de Billy Bond (que assina adaptação com Lilio Alonso e a direção musical com Villa), figurinos de Carlos Alberto Gardin, cenografia de Silvio Galvão e Billy Bond, iluminação de Paul Stewart, coreografia de Ítalo Rodrigues e Paula Perillo.

Referência em musicais para grandes plateias desde 2013, o diretor é reconhecido por transformar clássicos infantis em produções recheadas de experiências sensoriais criadas para cativar o público. Histórias que encantam diversas gerações ganham efeitos especiais, trilhas marcantes e coreografias precisas. Inspirado, ele reproduz até aromas para envolver a plateia em suas narrativas. Com estes elementos também entra em cena Peter Pan.

Billy Bond compôs as músicas que amarram a história em parceria com Villa. Da equipe de criativos, o figurinista Carlos Gardin (Glub Glub e Castelo Rá-Tim-Bum, ambos TV Cultura) - usou diferentes tecidos na criação das peças que vestem os 30 atores. Para um resultado visual mais moderno, ele concebeu trajes coloridos. "O desafio foi criar peças que se adaptem ao ritmo das rápidas trocas de figurino", informa Gardin.

A produção bem-cuidada das cenas reúne trajes inspirados na cultura asteca para o figurino dos índios. Já as roupas dos piratas ("sujos e malvados") têm inspiração no século 18, no Renascentismo, com casacões de botões dourado. “Como o Teatro Bradesco é grandioso, o figurino tem de estar muito presente para aparecer, até maquiagem precisa ser exagerada”, diz Carlos Gardin.

A iluminação tem o propósito de dar volume à cena. A luz acompanha as cores do painel de LED e, junto com o cenário 4D, cria uma ambientação lúdica. No palco, uma composição física completa, com objetos cênicos, o cenário projetado no painel.

Sobre Peter Pan

Peter Pan conta a história de um garoto que se recusa a crescer. Peter e a fada Sininho levam seus amigos Wendy, Michael e John para conhecer o lugar em que vivem, a Terra do Nunca, onde o tempo não passa. Uma sucessão de aventuras espera a turma. Eles vão se deparar com um navio pirata e ter que enfrentar o temível Capitão Gancho, conhecer a aldeia dos índios e os meninos perdidos. Uma história cheia de emoções e mensagens.

Sobre Billy Bond

Nome de destaque no cenário do showbizz, o diretor italiano Billy Bond – que morou muitos anos na Argentina – fez carreira no Brasil. Importante encenador de musicais, é responsável por produções como O Mágico de Oz, Peter Pan, Branca de Neve, After de Luge, Rent, Les Miserables e O Beijo da Mulher Aranha, entre muitas outras. Billy também foi cantor e produtor de rock. No fim dos anos 60, lotava espaços em meio à ditadura do país com o grupo de hard rock Billy Bond Y La Pesada. Também produzia espetáculos pop. Alguns duramente reprimidos pela polícia, como o que fez em 1972 no Luna Park. Chegou a ter mais de 100 músicas censuradas na época da Ditadura.

No Brasil, conheceu a banda Secos & Molhados através do Willie Verdaguer, baixista deles, que era argentino. Quando Ney Matogrosso deixou o grupo, Billy o produziu em carreira solo (por volta de 1975). Na época também atuou como vocalista da banda Joelho de Porco. Produtor responsável pela vinda da banda Queen aos Brasil, nos anos 80. Hoje, à frente da Black & Red Produções descobriu nova fórmula para produzir e dirigir musicais de sucesso que arrebatam cerca de 900 mil espectadores pelo Brasil, sendo mais de 100 mil desses no Teatro Bradesco, nos diversos espetáculos que leva ao centro cultural.

Ficha Técnica

Maria Clara Rossi é Sininho

Figurinista: Carlos Alberto Gardin

Realização: Anna Cristina Cafaro Driscoll, Benedita Calistro, Hilda de Oliveira

Adereços de figurinos e próteses: Sílvio Galvão

Assistência em figurinos com leds: Paulo Mendes de Oliveira

Makes e caracterização: Chris Mourelhe, Carlos Alberto Gardin

Perucas e postiços: Wellington Fontinelli, Emily Garcia

Cenários: Silvio Galvão, Billy Bond

Adaptação: Billy Bond, Lilio Alonso

Diretor geral de dramaturgia: Billy Bond, Andrew Mettine

Direção de Cena: Marcio Yacoff

Coreografia: Italo Rodrigues, Paula Perillo

Direção Musical: Bond, Villa

Designer de som: Paul Gregor Tancrew

Designer de luz: Paul Stewart

Efeitos especiais: Gabriele Fantine

Filmes e animações: George Feller, Lucas Médici

Mappings: Nicolas Duce. Fotos: Chico Audi

Direção de Produção: Andréa Oliveira

Direção geral e direção de arte: Billy Bond

Personagens e atores

Peter Pan (Matheus Ueta), Wendy (Giulia Nassa), Sininho (Maria Clara Rossi), Capitão Gancho (Álvaro de Padua), Chefe Índio (Fabio Galvão), Tigrinha (Tirzi Oliveira) Pirata sem dente (Marcio Yaccof), Pirata Barriga (Ítalo Rodrigues), Mulher do Capitão (Larissa Porrino), Michael (Beatricce Stoll), Jhon (Diego Fecini), Vô Paul (Marco Antonelli), Mãe (Titzi Oliveira), Pai (Marcio Yaccof), Cachorro Nanny, Crocodilo e Papagaio (Newton Yamassaki), Meninos Perdidos (Paula Canterini, Queren Simplicio, Sidney Simplicio, Gabriela Sega, Gui Zoboli e Gabriel Santana), Piratas, Índios e Sereias (Tayanne Zandonato, Paula Perillo, Carla Reis, Mayla Betti, Anton Uzhyk, Mateus Bertolli, William Santana, Uriel Trindade).

Serviço: Peter Pan

Data: 13 a 28 de maio, aos sábados e domingos

Local: Teatro Bradesco - Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da Tijuca

Ingressos e mais informações: www.teatrobradescorio.com.br

Classificação etária: Livre