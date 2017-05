“O Quebra Nozes” retorna em única apresentação no Rio

A companhia Russian State Ballet traz o Moscow Ballet La Classique apresentando o grandioso "O Quebra Nozes", no Brasil. O espetáculo, aplaudido por mais de 5 milhões de pessoas em 18 países, conta com 50 componentes, entre eles dez solistas principais dos grandes teatros da Rússia.

Após sucesso das apresentações nos dias 25 e 26 de Abril, o balé retorna para única apresentação no mês de maio neste dia 22. "O Quebra Nozes” reúne corpo de baile do Teatro Bolshoi de Moscou e do Teatro Mariinski, de São Petesburgo, além de assistentes e técnicos.

Sob direção artística de Elik Melikov, o Ballet conta a história de Marie, e seu boneco Quebra-Nozes, um presente de seu padrinho, o mago Drosselmeyer, dado na véspera de Natal. O boneco se transforma em um príncipe e então a magia começa. No espetáculo destacam-se as danças espanhola, árabe, russa, chinesa, valsa das flores e a dança da fada.

"O Quebra Nozes" retorna para turnê pelo Brasil

O balé, além de se apresentar na Cidade Maravilhosa, vai passar ainda por São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte, Uberlândia, Recife, João Pessoa, Natal, Florianópolis, Vitória e Maceió. “O Quebra Nozes” é considerado por muitos como um dos maiores balés clássicos de todos os tempos e tornou-se uma das composições mais famosas do mundo.

Além da oportunidade de ter contato com uma das histórias mais mágicas do mundo, o Ballet ainda oferece a chance de realização de um sonho. Convidando 10 amigos para assistir ao espetáculo “O Quebra Nozes”, o espectador concorre a uma viagem a Moscou com todas as despesas pagas e um acompanhante.

O felizardo além das passagens internacionais ganha de presente translado, hotel com café da manhã nas proximidades do teatro Bolshoi no centro da cidade, city tour, visita a museus, almoço em restaurante de comida típica da Rússia, ingressos para dois espetáculos, jantar em restaurante frequentado pela alta sociedade Russa, passeio noturno pela Praça Vermelha, visita a fábrica de sapatilhas e produtos de balé da Grishko, além de acompanhamento de intérprete.

A iniciativa de trazer a CIA ao Brasil é do produtor Augusto Stevanovich, que faz parte da Cultura da Câmara Brasil-Russia, está a frente da maior programação cultural da Rússia no Brasil e tem o apoio do ministério da cultura da Rússia, Câmara Brasil/Rússia de Comércio, Indústria e Turismo, Embaixada e Consulado da Rússia no Brasil e parcerias com diversos teatros e casas de espetáculos, que anualmente recebem a programação da companhia.

Como em anos anteriores, espetáculos como o "Lago dos Cisnes", "A Bela Adormecida" e "Estrelas do Ballet da Rússia" que devido ao grande sucesso abriu sessão extra, fazem parte de uma campanha iniciada em 2013, que através da iniciativa de Stevanovich, tem a intenção de popularizar o Ballet Clássico em todo o Brasil.

Outros espetáculos de dança farão parte desta programação especial que deverá estender-se de abril a setembro de 2017. Apresentações como "Viktoriya", "Estrelas do Ballet da Rússia" e "Step by Step".Irão passar pelas 26 capitais e 40 grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Florianópolis, Fortaleza e muitas outras. São mais de 100 profissionais envolvidos nas atrações que desfilaram pelo Brasil em grande temporada.

O espetáculo tem apoio do Coral Club, Sapatilhas Grishko, Câmara de Comércio Brasil Rússia e Consulado e Embaixada da Rússia.

Serviço

Temporada:

Onde: Teatro Oi Casa Grande (Shopping Leblon - Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22430-060)

Telefone: (21) 2511-0800

Capacidade: 926 lugares

Quando: 22/05 (Segunda-Feira)

Horário: 20h30

Censura: Livre

Duração: 2 horas, com intervalo de 15 minutos.

Valor de Ingressos: Inteira R$ 300,00 / meia R$ 150,00. Crianças até 14 anos R$ 80,00

Vendas: http://www.eventim.com.br/ e bilheterias do teatro.

Informações e Vendas online promocionais para grupos e bailarinos: Site www.balletdarussia.com e telefone (48) 999997189. Adquira ingresso com até 50% de desconto.

Informações e vendas para grupos de Whatsapp: (11) 981817623