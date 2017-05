Festas juninas brasileiras atraem multidões na Europa

Apresentações de danças nordestinas, músicas regionais, folclore e quadrilhas. Essas atrações estão atraindo milhares de pessoas pelas capitais europeias por onde o projeto "Brasil Junino" passa. Iniciado em Lisboa em abril, a mostra junina já foi montada em Madri e agora está em cartaz em Roma até o próximo domingo (14).

Depois, será a vez dos londrinos conhecerem a festa junina brasileira de 26 de maio a 4 de junho. "É a primeira vez que fazemos o evento na Europa. Antes disso, só havíamos feito o 'Brasil Junino' na Casa Brasil das Olimpíadas do Rio de Janeiro, no ano passado. É inédito", disse à ANSA Edilane Oliveira, curadora e diretora artística do projeto. "Queremos mostrar para a Europa que o Brasil tem muito mais que carnaval ou só Rio de Janeiro e São Paulo", explicou.

O evento reúne as tradições das sete maiores festas juninas do Brasil: Caruaru (Pernambuco), Campina Grande (Paraíba), Aracaju (Sergipe), Mossoró (Rio Grande do Norte), Bahia, Ceilândia (Distrito Federal) e São Luis do Maranhão (Maranhão), reproduzidas em um cenário com peças do folclore e decorações regionais, além das apresentações musicais. A cantora Elba Ramalho se apresentou em Lisboa e a banda Bicho de Pé animará a festa junina em Roma no dia 14 de maio. "As visitas estão muito acima das nossas expectativas.

Esperávamos um mínimo de 5 mil pessoas em cada capital, mas todas estão acima: Lisboa foram 16 mil, Madri foram 8 mil e Roma, em apenas dois dias, foram 15 mil pessoas", contou Oliveira.

O sucesso é tanto que o projeto poderá se prolongar por mais capitais. "Oficialmente, Londres é a última etapa, mas já surgiram convites para levarmos o 'Brasil Junino' para outros lugares, como a Alemanha", ressaltou. O projeto Brasil Junino é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Integração-Cultura, Turismo e Cidadania (IBI), com apoio da Embratur e do Ministério do Turismo. A programação completa pode ser consultada no site http://www.brasiljunino.com.br.