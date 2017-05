Dona de Teletubbies compra Charlie Brown e Snoopy

Os personagens Charlie Brown e Snoopy foram comprados pela empresa canadense DHX Media por US$ 345 milhões. A operação marca a passagem de uma nova era para a Peanuts.

A Iconix Brand era detentora de 80 % das ações dos personagens, percentuais que foram vendidos a DHX, detentora dos direitos dos Teletubbies. Os outros 20% continuam pertencendo à família de Charles Schultz, criador de Charlie Brown.

Com a compra, que inclui também a personagem Moranguinho, a empresa canadense ganha cada vez mais força e potência no segmento. A sociedade já tem em seu portfólio diversas séries televisivas para crianças.

"Snoopy e Moranguinho são populares e ideais para nossa plataforma. Eles ajudarão a completar nossa biblioteca de 450 títulos, o que aumentará significamente o consumo de nossos produtos pelas pessoas", afirma o CEO da DHX Media, Dana Landry.

"Snoopy é uma das marcas de entretenimento mais importantes do mundo, com uma história de mais de 70 anos", acrescenta Landry, dando as boas-vindas à família completa de Charlie Brown, com Snoopy, Lucy e Linus.

"A DHX é perfeita para a Peanuts. Respeitamos sua história inovadora no desenvolvimento de marcas para crianças", afirmou, por sua vez, a viúva de Charles Schultz, Jean Schultz.

"Estamos esperançosos com o fato de que todo o trabalho de meu pai, que agradou gerações de fãs por 66 anos, esteja no futuro da DHX", acrescentaou o filho do criador dos personagens, Craig Schultz.

A sociedade canadense deve fechar o acordo até dia 30 de junho.