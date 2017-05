Doces melodias embalam o dia das mães pelas ruas do Leblon

A tradicional Confeitaria Kurt, no Leblon, dá continuidade ao projeto 'Doce Som, Doce Futuro', recebendo a Camerata Jovem da Ação Social pela Música do Brasil (ASMB), para apresentação no domingo das mães, dia 14 de maio, de 10h30 a 12h30.

A Camerata é formada por jovens moradores de comunidades como Chapéu Mangueira, Babilônia, Complexo do Alemão, Pavão/Pavãozinho e Morro dos Macacos, que fazem parte da ASMB, organização não-governamental cujo objetivo é promover inclusão social e formação da cidadania através da música.

Esta será a quarta edição do 'Doce Som, Doce Futuro', iniciativa dos sócios do Kurt para fomentar e apoiar projetos musicais. Durante o concerto, o trecho da rua General Urquiza em frente à casa se transforma em “palco”, onde os jovens da ASMB apresentarão grandes temas da música clássica. É uma oportunidade única de desfrutar de boa música em clima informal, confraternizando e prestigiando essa ação social. Um ótimo programa para levar a família e encontrar os amigos.

Os jovens músicos do projeto já se apresentaram no Circuito Música no Museu, no Teatro Maison de France, no Consulado Geral da Alemanha, no Palácio São Clemente, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, entre outros.

Local: Confeitaria Kurt - Rua General Urquiza, 117 – loja B - Leblon

Data: 14/05 (domingo), de 10h30 a 12h30

Telefone: 2294-0599/ 2512-4943

Entrada franca